Tüketici Hakem Heyeti başvurusu nasıl yapılır? E-devlet Tüketici Hakem Heyeti başvuru ekranı!

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YARGININ YÜKÜNÜ HAFİFLETİYOR

Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla 25 yıldır önemli rol üstlenen tüketici hakem heyetleri yargının yükünü hafifletiyor. Tüketici hakem heyetlerince bugüne kadar karara bağlanan başvuru sayısı 13 milyonu geçti.

Tüketici hakem heyetleri, satın aldıkları mal veya hizmetler nedeniyle satıcı veya sağlayıcılarla uyuşmazlık yaşayan ve sözleşmenin zayıf tarafı olan tüketicilerin, daha hızlı, masrafsız ve kısa sürede çözüme ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla mahkeme öncesi çözüm merci olarak, kurulduğu 1995 yılından bugüne ilçe kaymakamlıklarında ve ticaret il müdürlükleri bünyesinde hizmet sunuyor.

Tüketici hakem heyetleri, bu yıl itibarıyla 6 bin 860 liraya kadar olan uyuşmazlıklarda tarafları bağlayıcı nitelikte karar veriyor.

Tüketici hakem heyetleri, tüketicilerin tarafı olduğu ayıplı mal ve hizmetler, taksitle satış sözleşmeleri, tüketici kredisi sözleşmeleri, konut finansmanı sözleşmeleri, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, mesafeli sözleşmeler, devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri, paket tur sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekalet ve bankacılık sözleşmeleri gibi her türlü tüketici sözleşmeleriyle satış sonrası hizmetler ve garanti belgesi uygulamalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar hakkında karar verebiliyor.