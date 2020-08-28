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    • Ekonomi
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    • 28.08.2020 16:38
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    Son dakika: Araç sahiplerine müjde! e 15 kuruş indirim!

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından () alınan bilgiye göre, indirim in pompa fiyatına ortalama 15 kuruş olarak yansıyacak. Buna göre Başkent 'da ortalama 6,90 liradan satılan benzinin ise 6,75 lira olacak. Benzinin litresi 'da 6,85 liradan 6,70 liraya, 'de 6,91 liradan 6,76 liraya inecek.

    Araç sahiplerine müjde! Bu geceden itibaren geçerli!

    in nda gece yarısından geçerli olmak üzere 15 kuruş indirime gidilecek.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından () alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 15 kuruş olarak yansıyacak.

    Buna göre Başkent 'da ortalama 6,90 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,75 lira olacak. Benzinin litresi 'da 6,85 liradan 6,70 liraya, 'de 6,91 liradan 6,76 liraya inecek.

    Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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