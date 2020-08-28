Son dakika: Türk savunma sanayisi dev zırhlıların Umman'a teslimatını tamamladı

- İhracat başarısıyla devler listesine girdi

FNSS, özellikle ihracat konusundaki başarısıyla bu yıl ilk kez dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"e 98'inci sıradan girmeyi başardı. Şirket, geçen yıl büyük bölümü ihracat faaliyetlerinden olmak üzere 374 milyon dolar ciroya ulaştı. İhtiyaca özel, etkin, güvenilir ve yenilikçi paletli ve tekerlekli zırhlı araçlar tasarlayıp üreten FNSS, alanında dünya liderleri arasında yer alıyor. Ürünleri, farklı ülkelerdeki kullanıcılar tarafından tercih edilen FNSS, bugüne kadar 4 binin üzerinde zırhlı muharebe aracını kullanıcılarına ulaştırdı.

FNSS'nin yarattığı geniş ürün ailesi, 15 ton sınıfında paletli zırhlı araçlardan orta ağırlık sınıfı tanka, 4x4'ten 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçlara, seyyar yüzücü hücum köprüsünden zırhlı istihkam iş makinesi ve insanlı ve insansız kulelere kadar uzanıyor.