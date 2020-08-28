Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "(Hyundai i20 Seri Üretim Töreni) Bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak" dedi.
Varank "(Hyundai i20 Seri Üretim Töreni) "Üretimin yüzde 90'ı ihraç edilecek. Üretilen i20 otomobillerinin yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde." ifadelerini kullandı.
Varank "2030'da elektrikli, bağlantılı, otonom hafif ve ağır ticari araçlar üretiminde Avrupa'da lider, dünyada ilk 5 ülke arasında olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.
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