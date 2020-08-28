Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.08.2020 11:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.08.2020 11:34
    ABONE OL

    Son dakika: Bakan Varank duyurdu: Dünyadaki üretiminin yüzde 50'sini karşılayacak!

    Son dakika haberleri... Sanayi ve "( Töreni) Bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak" dedi.

    Dünyadaki üretimin yüzde 50'sini karşılayacak!

    Son dakika haberleri... Sanayi ve "( Töreni) Bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak" dedi.

    Varank "(Hyundai i20 Seri Üretim Töreni) "Üretimin yüzde 90'ı ihraç edilecek. Üretilen i20 otomobillerinin yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde." ifadelerini kullandı.

    Varank "2030'da elektrikli, bağlantılı, otonom hafif ve ağır ticari araçlar üretiminde Avrupa'da lider, dünyada ilk 5 ülke arasında olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

    Ayrıntılar geliyor...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Varank duyurdu: Dünyadaki Hyundai i20 üretiminin yüzde 50'sini karşılayacak!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri