Öte yandan dün açıklanan verilere göre ABD ekonomisi, Kovid-19 salgınının etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 31,7 küçüldü. Aşağı yönlü revize edilen ABD ekonomisinin büyüme verisine ilişkin piyasa beklentisi ise yüzde 32,5 daralma yönündeydi. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 22 Ağustos ile biten haftada 1 milyon 6 bine geriledi ve beklentilere yakın seviyeye işaret etti.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,57 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,34 geriledi. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,17 artışla kapanış rekorlarına bir yenisini ekledi.