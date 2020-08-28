Brent petrol fiyatı yatay seyrediyor

Ayrıca, ABD'nin petrol rafinerilerinin yarıdan fazlasını bulunduran Meksika Körfezi'nde Marco ve Laura kasırgaları nedeniyle ham petrol üretiminin büyük ölçüde kesintiye uğraması fiyatları destekleyici etki oluşturdu.

ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi, kasırga nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yüzde 84,3, doğal gaz üretiminin ise yüzde 60,1 azaldığını bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 45,73 ile 45,85 dolar aralığının direnç, 45,52 ile 45,43 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.