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    • 28.08.2020 08:45
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    İhracat bedellerinin Türkiye'ye getirilmesi düzenlemesinde değişiklik! 'de yayımlandı

    Türkiye'de yerleşik olan kişiler tarafından yapılan ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin, Türkiye'ye getirilmesinde kullanılan ödeme şekli olan "banka ödeme yükümlülüğü" yürürlükten kaldırıldı.

    O düzenlemede değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin ülkeye getirilmesinde kullanılan ödeme şekillerinden "banka ödeme yükümlülüğü" yürürlükten kaldırıldı.

    Hazine ve Maliye Bakanlığının "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirilmesinde "banka ödeme yükümlülüğü" yürürlükten kaldırıldı.

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