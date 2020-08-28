'BUGÜNE KADAR ALIMI YAPILAN FINDIKLAR İÇİN CUMA GÜNÜ ÖDEME YAPILACAK'

Üreticilerin 19 Ağustos'tan itibaren randevu almaya ve 24 Ağustos'tan itibaren de ürünlerini TMO'ya satmaya başladığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Buradan şunun da müjdesini vermek istiyorum. Ödemeler, lisanslı depoya teslimde peşin, diğer alım noktalarına teslimlerde 10 gün içinde yapılacaktır. Ancak alımların başladığı pazartesi gününden bugüne kadar teslim edilen fındık bedellerini, 10 gün beklenmeden cuma günü üreticilerimizin hesaplarına aktaracağız. TMO'ya fındık alım görevi verildiği 2006 yılından bugüne, Karadenizli üreticilerimizden, yaklaşık 6 milyar liralık fındık alımı yaptık. Giresun'da ise son 3 yılda toplam 30 bin ton kabuklu fındık alımı yaparak, üreticilere 400 milyon lira ödedik" dedi.

KURUM ÜZÜM ALIM FİYATINI AÇIKLADI

Manisa'daki törene canlı bağlantıyla katılan Bakan Pakdemirli, kuru üzümde, 9 numara için kilogram fiyatını 12 lira 50 kuruş olarak açıkladı. Türkiye'nin fındıkta olduğu gibi, kuru üzümde de dünyada marka olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli şöyle konuştu:

"Bağ alanı bakımından dünyada 5'inci sırada, ortalama üzüm üretimi açısından ise dünyada 6'ncı sırada yer almaktayız. Ve en önemlisi de dünyada kuru üzüm ihracatında 1'inci sıradayız. Öyle ki Manisa'da, yaklaşık 5,1 milyon dekar tarım alanında üretilen pek çok tarım ürününden, ortalamanın üzerinde verim alınmaktadır. 2019 yılında, Manisa'da toplam üzüm üretimimiz, 1 milyon 546 bin tondur. Manisa, Türkiye'deki kurutmalık üzümün yüzde 85'ini, sofralık üzümün yüzde 20'sini üretmektedir. Bundan dolayı, ülkemizin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının tamamına yakını Manisa'dan gerçekleşmektedir. Manisa'dan yıllık ortalama 250 bin tonluk üzüm ihracatı yapılmakta ve bu sayede ülke ekonomimize 500 milyon dolar gelir kazandırılmaktadır. Bu da dünyanın en kaliteli üzümlerinin bu topraklarda yetiştiğinin göstergesidir. Ayrıca Manisa, üzümü katma değerli bir ürüne dönüştürebilmeyi başarabilmiş bir şehirdir. 2019 yılında, sofralık ve kuru olarak, yaklaşık toplamda 672 milyon dolarlık üzüm ihracatı yaptık. Yani tarımsal ihracatın yaklaşık yüzde 4'ü üzümden geliyor"