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    • Ekonomi
    • 27.08.2020 Gazete
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    si olana 1 milyon TL

    geliştiren, üretimini dijitalleştirmek isteyen ’ler, leriyle başvurup destek alabilecek. 300 bin lirası geri ödemesiz, 1 milyon liraya varan destekten yararlanmak isteyenler ’e kadar başvuracak.

    Projesi olana 1 milyon TL

    Üretimde dijitalleşme, desteklerle teşvik ediliyor. Küçük ve Orta Ölçekli leri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın () KOBİGEL Destek Programı kapsamında çıktığı 2 çağrı ile geliştiren ve üretimini dijitalleştirmek isteyen 'lere 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin liraya kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon liraya varan destek veriliyor. Birinci çağrı ile imalat sanayii sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin desteklenmesi hedefleniyor. İkinci çağrı ile de imalat sanayii sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin artırılması amaçlanıyor. Destekten yararlanmak isteyen KOBİ'lerin leriyle saat 23.59'a kadar başvurusunu yapması gerekiyor.

    KONULARA DİKKAT

    ● Büyük verinin analitik yöntemlerle işlenmesi ve imalat sanayiinde kullanımı.

    ● İmalat sanayiinde nesnelerin interneti.

    ● İmalat sanayiinde endüstriyel robot teknolojileri.

    ● İmalat sanayiinde akıllı sensör teknolojileri.

    ● Yapay zekaya dayalı siber fiziksel akıllı fabrika sistem ve bileşenleri.

    ● İmalat sanayiinde siber güvenlik.

    ● İmalat sanayiinde akıllı ve esnek otomasyon sistemleri.

    ● İmalat sanayiinde artırılmış gerçeklik / Sanal gerçeklik teknolojileri.

    SON BAŞVURU

    17 Eylül 2020 Saat 23.59

    KİMLER BAŞVURABİLİR

    KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif işletmeler.

    DESTEK TUTARI

    1 milyon liraya kadar destek; ● 300 bin TL geri ödemesiz ● 700 bin TL geri ödemeli

    DESTEK ORANI

    Destek oranı yüzde 60 ● Yüzde 30'u geri ödemesiz ● Yüzde 70'i geri ödemeli

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    Haberler Ekonomi Projesi olana 1 milyon TL
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