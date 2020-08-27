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    • Ekonomi
    • 27.08.2020 15:11
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    • 27.08.2020 15:11
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    'nın rezerv miktarı belli oldu |

    haftalık para ve banka istatistiklerini yayınladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezerv miktarı geçtiğimiz hafta 517 milyon dolar artarak 88 milyar 711 milyon dolara yükseldi.

    Piyasalar merakla bekliyordu! Bu hafta yükseldi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 517 milyon dolar artarak 88 milyar 711 milyon dolara yükseldi.

    TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

    Buna göre, 21 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 56 milyon dolar artışla 45 milyar 434 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 14 Ağustos'ta 45 milyar 378 milyon dolar seviyesindeydi.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 461 milyon dolar yükselişle 42 milyar 816 milyon dolardan 43 milyar 277 milyon dolara ulaştı.

    Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 517 milyon dolar artarak 88 milyar 194 milyon dolardan 88 milyar 711 milyon dolara yükseldi.

    TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

    Tarih

    Altın Rezervleri

    Brüt Döviz Rezervleri

    Toplam Rezervler

    28.12.2018

    19.950

    71.980

    91.930

    25.01.2019

    19.862

    73.470

    93.332

    22.02.2019

    20.549

    79.122

    99.671

    29.03.2019

    20.834

    75.408

    96.242

    26.04.2019

    20.432

    73.284

    93.716

    31.05.2019

    20.517

    75.038

    95.555

    28.06.2019

    22.853

    73.544

    96.397

    26.07.2019

    23.417

    74.971

    98.388

    29.08.2019

    25.709

    75.796

    101.505

    27.09.2019

    26.051

    75.655

    101.706

    25.10.2019

    26.481

    78.504

    104.985

    29.11.2019

    26.475

    78.274

    104.749

    27.12.2019

    25.079

    81.240

    106.319

    31.01.2020

    27.520

    74.856

    102.376

    28.02.2020

    30.411

    77.414

    107.825

    27.03.2020

    31.325

    64.081

    95.406

    30.04.2020

    34.786

    51.457

    86.243

    29.05.2020

    36.667

    54.360

    91.027

    26.06.2020

    38.821

    51.417

    90.238

    30.07.2020

    43.572

    46.673

    90.245

    07.08.2020

    45.230

    46.594

    91.824

    14.08.2020

    42.816

    45.378

    88.194

    21.08.2020

    43.277

    45.434

    88.711

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