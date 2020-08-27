Ayda 390 TL taksitle ev… TOKİ’den 11 şehirde çekilişsiz kurasız ev fırsatı! TOKİ ev başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ ev başvurusu nasıl yapılır? TOKİ'den dar gelirli vatandaşlara yeni ev müjdesi. 11 şehirde çekilişsiz kurasız 559 yeni konut satışa çıkacak. En düşük taksit tutarı 390 lira olarak belirlenirken, 240 ay vadeye kadar ödeme planı oluşturulabilecek. Peki, TOKİ ev başvurusu nasıl yapılır? İşte yanıtı!
11 ŞEHİRDE ÇEKİLİŞSİZ KURASIZ EV FIRSATI!
Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ, açık satış yöntemiyle kurasız şekilde konut sahibi olma fırsatı sunuyor. 11 şehirde bulunan 559 yeni konut satışa sunuldu. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılacak.
2+1 ile 3+1 seçenekli konutların başlangıç fiyatları 117 bin liradan başlayıp 399 bin 448 liraya kadar çıkıyor. evlerin en düşük taksit tutarı 390 lira olarak belirlendi. Alım koşulları illere ve projelere göre farklılık gösteriyor. Buna göre, yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 144, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olunabilecek.
Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 31 Aralık'a kadar kabul edilecek. Kurasız satışa sunulan konutlardan 18 yaşını doldurmuş, Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabiliyor. Başvuru esnasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, vatandaşlık kimlik ve vergi sicil numaralarının ibrazı gerekiyor.
TOKİ'DEN EV ALIMLARINDA İKAMET ŞARTI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan alt gelir ve orta gelir grubu konut satışlarında vatandaşların satışa çıkarılan konutlarla aynı şehirde ikamet ediyor olmaları gerekiyor. Kurum tarafından çeşitli zaman aralıklarında yayımlanan açık konut satışlarında ise durum değişmekte. BU açık konut satışlarında genel olarak ikamet şartı aranmıyor ancak bu satışlarda özel koşullar talep edilebiliyor. TOKİ Başkanlığı bu tür konut satışlarında uygulanan şartlara ilişkin ise bir açıklamada bulundu.
TOKİ Başkanlığı'nın ikamet şartına ilişkin açıklamasında, "Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmaktadır. Açık satışlarda ise, genel olarak ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bu şartlar bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır." ifadeleri yer alıyor.
TOKİ EV ALIMLARINDA BAŞVURU ŞARTLARI
-Kimlik fotokopisi
-Şehit yakınları için hak sahipliği belgesi,
-Engelli bireyler için sağlık durumunu ortaya koyan heyet raporu,
-Emekli vatandaşlar için de emekli kimlik belgesi gerekmektedir.
-Bu belgeler ile TOKİ'ye gitmeniz halinde sizin için kayıt formu oluşturulur ve kuraya katılmaya hak kazanırsınız.