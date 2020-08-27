KYK yurtkur başvurusu online kayıt e-devlet giriş 2020-2021 KYK yurt başvuru kayıt kygm.gsb.gov.tr'de

KYK Yurt Başvuru Tarihleri Hakkında Açıklama Yayımlandı

KYK Yurt Başvuru Tarihleriyle İlgili Açıklama Geldi Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs pandemisi nedeniyle GSB'nın gerekli çalışmaları titizlikle yürütttüğü belirtilerek, KYK'ya her yıl ağustos ayında alınan yurt başvurularının koronavirüs süreci nedeniyle YÖK'ün açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği duyuruldu. Resmi açıklamada, yurt başvuru sürecine dair tüm detaylara kygm.gsb.gov.tr adresinden erişilebileceğine de dikkat çekilirken, ayrıca şunlar kaydedildi:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleyecek ve kamuoyuyla paylaşacak.