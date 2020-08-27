KYK yurtkur başvurusu online kayıt e-devlet giriş 2020-2021 KYK yurt başvuru kayıt kygm.gsb.gov.tr'de

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs pandemisi nedeniyle GSB'nın gerekli çalışmaları titizlikle yürütttüğü belirtilerek, KYK'ya her yıl ağustos ayında alınan yurt başvurularının koronavirüs süreci nedeniyle YÖK'ün açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği duyuruldu. Resmi açıklamada, yurt başvuru sürecine dair tüm detaylara kygm.gsb.gov.tr adresinden erişilebileceğine de dikkat çekildi. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıtlarını e-devlet üzerinden kolayca yapabilecek. Öğrencilerin e-devlet şifresiyle https://www.turkiye.gov.tr adresinden kayıtlarını yaptırmaları yeterli olacak. Dileyen öğrenciler, kazandıkları yurda giderek de şahsen kaydolabilecek.
KYK Yurt Başvuru Tarihleri Hakkında Açıklama Yayımlandı
KYK Yurt Başvuru Tarihleriyle İlgili Açıklama Geldi Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs pandemisi nedeniyle GSB'nın gerekli çalışmaları titizlikle yürütttüğü belirtilerek, KYK'ya her yıl ağustos ayında alınan yurt başvurularının koronavirüs süreci nedeniyle YÖK'ün açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği duyuruldu. Resmi açıklamada, yurt başvuru sürecine dair tüm detaylara kygm.gsb.gov.tr adresinden erişilebileceğine de dikkat çekilirken, ayrıca şunlar kaydedildi:
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleyecek ve kamuoyuyla paylaşacak.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemisi dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüğü vurgulanarak, ''Bakanlığımız, ailelerinin bizlere emanet ettiği yüz binlerce üniversiteli gencimizin sağlık, huzur ve güvenliği için tüm tedbirleri almaktadır" denildi.
Bu bağlamda Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:
"Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir."
Yurtlar yeni eğitim öğretim dönemine hazır
Açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, üniversiteli gençlerin sağlığı için tüm imkânlarını seferber ederek yurtlarda dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladığı, sürecin sorunsuz olarak atlatılabilmesi için gereken tüm tedbirlerinin alındığı vurgulandı.
Açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon içinde çeşitli çalışmalar yürütülerek yurtlarda barınan öğrenciler ve yurt personeli tarafından uyulması gereken kurallar ve alınması gereken tedbirlere ilişkin bir dizi önlem paketinin hazırlandığı ve yürürlüğe konduğu da dile getirildi. Açıklamada ayrıca, alınan önlemlerin yurt girişlerinde, odalarda ve yurt içindeki ortak kullanım alanlarında titizlikle uygulanması için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığı da vurgulandı.
KYK YURT KAYIT İŞLEMLERİ E-DEVLETTE
KYK yurt başvuru sonuçları kurumun resmi web sitesi https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor.
Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıtlarını e-devlet üzerinden kolayca yapabilecek. Öğrencilerin e-devlet şifresiyle https://www.turkiye.gov.tr adresinden kayıtlarını yaptırmaları yeterli olacak. Dileyen öğrenciler, kazandıkları yurda giderek de şahsen kaydolabilecek.
E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURMA ŞARTI
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencileri, yurt kayıtlarını e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecek. Yurt kayıt işlemleri hizmeti ile öncelikle yurda asil olarak kayıt hakkı kazanmış öğrenciler yararlanabilecek. Bu kayıtların tamamlanması ve yurtlarda açık kontenjan bulunması durumunda yedek durumdaki öğrenciler kalan kontenjanlar için yurt kaydını yine e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecek.
KURUM YURTLARINDA BARINMAK İÇİN BELİRLENEN TARİHLERDE MÜRACAAT EDEN ÖĞRENCİLERDEN YURDA KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER :
1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)
Şehit ve gazi çocuğu, (Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge)
% 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,(Bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi)
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
(Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınacak belge)
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,(Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)
Anne ve/veya babası Gençlik ve Spor Bakanlığı (Merkez Teşkilatı) ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda çalışanlar veya Kurumdan emekli olanlar (Kurumdan alacakları onaylı belge)
Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)
2014-2015 öğretim yılında yükseköğrenim öğrencisi olarak Kurumuza başvuran ve 13.05.2014 tarihinde Manisa Soma maden ocağında meydana gelen kaza nedeniyle babası vefat eden öğrenciler (ilgili Resmi Kurumdan alınacak belge)
2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor)
4. Kayıt, kimlik, yurt ücreti ve depozito ücreti makbuz/ dekontu
5. 18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Aile İzin Onay Belgesi
6. Aynı öğretim döneminde yükseköğrenime başlayan kardeşe ait öğrenci belgesi, kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ibraz edilecektir.
7. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.
KYK NEDİR?
KYK, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kısaltılmış halidir. 1961 tarihinde Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuş bir kurumdur. Üniversitelerde okuyup maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için özellikle kurulmuş olan bu kurum üniversite boyunca öğrenim kredi bursu vermektedir. Maddi durumu kötü ancak başarılı öğrencilere daha iyi destekler veren KYK, maddi anlamda üniversite hayatı bitene kadar desteğini kesmemektedir.