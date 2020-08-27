İSTANBUL TİCARET ODASI

Her yıl Ekim - Kasım aylarında burs başvurularını kabul eden İstanbul Ticaret Odası İstanbul il sınırları içerisinde devlet üniversitesinde ve ekonomi ile ilgili bir bölümde okuyan öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Geri ödemesiz verilen bursu alan öğrencilerinde yaş sınır ve öğrenim hayatı boyunca alt sınıftan dersleri olmamaları gerekiyor. Buna ek olarak ikinci öğretim okuyan öğrencilerin burs başvurusunu kabul etmiyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğrenim kurumlarının öğretmen yetiştiren fakültelerini ilk beş tercihi içinde yazan ve bu bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere dört yıl boyunca her ay karşılıksız burs veriyor.

KIZILAY GENÇLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Dernekçe verilmekte olan karşılıksız burs yardımları, sosyal himayeye muhtaç, kendi imkânları ile tahsil hayatlarını devam ettiremeyen öğrencilere verilmekte olup öğrencinin başarılı olması ve sınıfta kalmaması gerekmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler sınıflarını geçtikleri ve herhangi bir şekilde öğrenimlerine ara vermedikleri takdirde bursları tahsil hayatları boyunca devam etmektedir.

ALARKO EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı - Önemli Notlar Burs başvuruları okulların burs ofislerine yapılmalıdır.ALEV doğrudan burs başvurusu kabul etmemektedir. Okulların burs ofisleri bildirilen kontenjan kadar öğrenciyi seçer ve ALEV yönetimine iletir.

Vakfın Amacı

Ulusumuzun çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması için toplumumuzun eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmaktır. ALEV, bu amaçla eğitim çağındaki başarılı ve kabiliyetli gençlerin yetişmesi için her yıl "Karşılıksız Burslar" vermektedir.

BURSLAR, Vakfın kuruluş statüsü ve Mütevelli Hey'et kararı ile 3 kategoride verilmektedir. Bunlar;

1- Üniversite Bursları,

2- Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise Bursları,

3- Alarko Mensubu Çocukları Burslarıdır.Vakfımızın vermiş olduğu burslar hakkında detaylı bilgiler, bursların veriliş şekli ve koşulları aşağıdaki başlıklarda belirtilmiştir.

1- Üniversite Bursları

A- Dr. Üzeyir GARİH Bursu İ.T.Ü. Makina Mühendisliği Bölümü son sınıf veya lisans üstü öğrenim gören 4 öğrenci,

B- Alarko Eğitim – Kültür Vakfı(ALEV) Bursu Üniversiteler bazında bölümler;