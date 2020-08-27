AXA Sigorta’dan ‘kendıne iyi bak’ sağlık programı

AXA Sigorta çalışanlarına yönelik hazırlanan 'Kendine İyi Bak' adıyla lansmanı yapılan bütünsel sağlık programı, 'Önle', 'Kullan' ve 'Danış'tan oluşan 3 ana başlık altında sağladığı destekle çalışanların zihinsel ve fiziksel sağlıklarının sürdürülebilirliği için destek oluyor. Axa çalışanlarının hayatlarında bedensel, ruhsal ve zihinsel sağlığın dengelenmesine katkı sağlama amacıyla hazırlanan program, 'Önle' başlığı altında 40 yaş üzeri çalışanlarına medikal check-up imkanı sunuyor; sağlık farkındalık günleri ile çalışanlarını önleyici adımlar konusunda bilgilendiriyor. 'Kullan' başlığı altında sunulan Çalışan Destek Programı ile çalışanlarına psikolojik danışmanlık, psikiyatrik tedavi imkanı ve sağlık paketi sunan Axa Sigorta, 'Danış' başlığında ise çalışanlarının ihtiyaç duymaları halinde sağlık sorunları ile ilgili ikinci bir tıbbi görüş almalarını sağlıyor.

'ÇALIŞANLARIMIZ ÖNEMLİ'

Axa Sigorta İnsan Kaynakları, İç iletişim ve İdari İşler Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Esra Güller, "Axa Sigorta olarak sahip olduğumuz en değerli sermaye çalışma arkadaşlarımız. Biz çalışanlarımızın yalnızca kariyerini desteklemekten sorumlu değiliz. Aksine Axa Ailesi'nin her bir üyesinin bütünsel sağlığını da önemsiyoruz. Axa'da 'İyi Yaşam Sana Özel, Hayat Sağlıkla Güzel' sloganıyla hayata geçirdiğimiz 'Kendine İyi Bak' bütünsel sağlık programını, sağlık ekiplerimizle bir araya gelip onların da uzman görüşlerine başvurarak grup sağlık poliçelerine ek olarak tasarladık" dedi.