



Çin Komunist Partisi, blockchain teknolojisinin ülke genelinde sosyal hizmetler inovasyonu için kilit bir araç olduğunu belirtti.

Çin yönetiminin yayınladığı bir belge, "insan merkezli yaklaşımı" yansıtıyor ve temel sosyal koruma ve hizmetler, acil durum yardımları ve kaynak dağıtımı sağlamak için kapsamlı bir strateji sunuyor.

Cointelegraph'ın haberine göre, bu vizyonun kilit noktasında ise, partinin belge boyunca bahsettiği modern teknolojiler ve dijitalleşmenin oynadığı rol yer alıyor.

Çin yönetiminin hedefleri arasında ülke genelinde bağlanabilirliği sağlamak ve sosyal güvenlik sistemlerini dijitalleştirmek yer alıyor. Yönetim, bu hedef doğrultusunda blockchain, yapay zeka, büyük veri ve 5G gibi teknolojileri kullanmayı planlıyor.

