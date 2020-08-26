2. el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatları yarı yarıya ucuz!

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları yükseliş yaşarken pert otomobillere de talep artmaya başladı. Kazalı halde satılan pert otomobiller kaza durumlarına göre rayiçlerinin neredeyse yarı fiyatına satılıyor. Ucuza pert otomobil alıp tamir ettirip kullanmak isteyenler de bu durumu değerlendiriyor.
Pert otomobil alırken mekanik hasarın az olmasına, aracın şaselerinde sorun olmamasına ve airbaglerinin tamirinin düzgün yapılıp yapılmadığına dikkat edilmesi gerekiyor.
Pert otomobil alırken yanınızda tamirciyle gidip tamir masrafının da fiyatını almanız menfaatinize olacaktır. Hürriyet'te yer alan habere göre, tamir masrafı yüksek olan araçlardan uzak durmanız gerekiyor.
İşte pert araçlar ve fiyatları:
Fiat Egea 2018 model dizel
Pert fiyatı: 88000 lira
Rayiç fiyat: 130000 lira
Citroen C-Elysee 2017 model dizel
Pert fiyatı: 75000 lira
Rayiç fiyatı: 107000 lira
Dacia Sandero 2019 model benzinli
Pert fiyatı: 77900 lira
Rayiç fiyatı: 125000 lira
Ford Fiesta 2016 model dizel
Pert fiyatı: 109500 lira
Rayiç fiyatı: 140000 lira
Honda Civic 2016 model benzinli otomatik
Pert fiyatı: 165500 lira
Rayiç fiyatı: 200000 lira
Opel Insignia 2016 model dizel otomatik
Pert fiyatı: 117500 lira
Rayiç fiyatı: 200000 lira
Peugeot 301 2020 model dizel
Pert fiyatı: 109500 lira
Rayiç fiyatı: 150000 lira
Renault Megane 2018 model dizel otomatik
Pert fiyatı: 161000 lira
Rayiç fiyatı: 200000 lira
Hyundai Accent Blue 2016 model dizel otomatik
Pert fiyatı: 89750 lira
Rayiç fiyatı: 130000 lira
Volkswagen Passat 2017 model dizel otomatik
Pert fiyatı: 174800 lira
Rayiç fiyatı: 260000 lira
Fiat Linea 2013 model dizel
Pert fiyatı: 48500 lira
Rayiç fiyat: 75000 lira