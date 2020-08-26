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    • Ekonomi
    • 26.08.2020 09:03
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    • 26.08.2020 09:05
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    2. el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatları yarı yarıya ucuz!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle sıfır ve ikinci el araçlardaki yüksek fiyatlar araç sahibi olmak isteyenleri pert otomobillere yöneltti. Kazalı halde satılan pert otomobiller kaza durumlarına göre rayiçlerinin neredeyse yarı fiyatına satılıyor.

    Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları yükseliş yaşarken pert otomobillere de talep artmaya başladı. Kazalı halde satılan pert otomobiller kaza durumlarına göre rayiçlerinin neredeyse yarı fiyatına satılıyor. Ucuza pert otomobil alıp tamir ettirip kullanmak isteyenler de bu durumu değerlendiriyor.

    Pert otomobil alırken mekanik hasarın az olmasına, aracın şaselerinde sorun olmamasına ve airbaglerinin tamirinin düzgün yapılıp yapılmadığına dikkat edilmesi gerekiyor.

    Pert otomobil alırken yanınızda tamirciyle gidip tamir masrafının da fiyatını almanız menfaatinize olacaktır. Hürriyet'te yer alan habere göre, tamir masrafı yüksek olan araçlardan uzak durmanız gerekiyor.

    İşte pert araçlar ve fiyatları:

    Fiat Egea 2018 model dizel

    Pert fiyatı: 88000 lira

    Rayiç fiyat: 130000 lira

    Citroen C-Elysee 2017 model dizel

    Pert fiyatı: 75000 lira

    Rayiç fiyatı: 107000 lira

    Dacia Sandero 2019 model benzinli

    Pert fiyatı: 77900 lira

    Rayiç fiyatı: 125000 lira

    Ford Fiesta 2016 model dizel

    Pert fiyatı: 109500 lira

    Rayiç fiyatı: 140000 lira

    Honda Civic 2016 model benzinli otomatik

    Pert fiyatı: 165500 lira

    Rayiç fiyatı: 200000 lira

    Opel Insignia 2016 model dizel otomatik

    Pert fiyatı: 117500 lira

    Rayiç fiyatı: 200000 lira

    Peugeot 301 2020 model dizel

    Pert fiyatı: 109500 lira

    Rayiç fiyatı: 150000 lira

    Renault Megane 2018 model dizel otomatik

    Pert fiyatı: 161000 lira

    Rayiç fiyatı: 200000 lira

    Hyundai Accent Blue 2016 model dizel otomatik

    Pert fiyatı: 89750 lira

    Rayiç fiyatı: 130000 lira

    Volkswagen Passat 2017 model dizel otomatik

    Pert fiyatı: 174800 lira

    Rayiç fiyatı: 260000 lira

    Fiat Linea 2013 model dizel

    Pert fiyatı: 48500 lira

    Rayiç fiyat: 75000 lira
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