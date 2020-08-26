2. el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatları yarı yarıya ucuz!

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları yükseliş yaşarken pert otomobillere de talep artmaya başladı. Kazalı halde satılan pert otomobiller kaza durumlarına göre rayiçlerinin neredeyse yarı fiyatına satılıyor. Ucuza pert otomobil alıp tamir ettirip kullanmak isteyenler de bu durumu değerlendiriyor.



Pert otomobil alırken mekanik hasarın az olmasına, aracın şaselerinde sorun olmamasına ve airbaglerinin tamirinin düzgün yapılıp yapılmadığına dikkat edilmesi gerekiyor.

Pert otomobil alırken yanınızda tamirciyle gidip tamir masrafının da fiyatını almanız menfaatinize olacaktır. Hürriyet'te yer alan habere göre, tamir masrafı yüksek olan araçlardan uzak durmanız gerekiyor.