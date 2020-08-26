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    • Ekonomi
    • 26.08.2020 Gazete
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    başvuruları hızlandı

    Başkanı (sağda), ve marka başvurularındaki yükselişe dikkat çekti.

    Patent başvuruları hızlandı

    TÜRK Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, yılın ilk 7 aylık döneminde yerli başvurularının geçen yıla göre yüzde 14 arttığını söyledi.

    Faydalı model başvurularında geçen yıla göre yüzde 30, marka başvurularında yüzde 23.6 artış olduğunu anlatan Asan, şöyle konuştu:

    "'de bu yıl 160 binin üzerinde marka başvurusu yapılmasını bekliyoruz. Dünya genelinde son 5-6 yıldır marka başvurularında ilk sırada yer alıyoruz. İkinci sıradaki , bizim çok gerimizde. AB ülkelerinin tescil işlemlerinin yürütüldüğü EUIPO'dan daha fazla başvuru alacağız. Bu Türk ekonomisinin, girişimcimizin dinamizmini gösteren önemli bir veri."

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