Patent başvuruları hızlandı

TÜRK Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, yılın ilk 7 aylık döneminde yerli patent başvurularının geçen yıla göre yüzde 14 arttığını söyledi.

Faydalı model başvurularında geçen yıla göre yüzde 30, marka başvurularında yüzde 23.6 artış olduğunu anlatan Asan, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bu yıl 160 binin üzerinde marka başvurusu yapılmasını bekliyoruz. Dünya genelinde son 5-6 yıldır marka başvurularında ilk sırada yer alıyoruz. İkinci sıradaki Almanya, bizim çok gerimizde. AB ülkelerinin tescil işlemlerinin yürütüldüğü EUIPO'dan daha fazla başvuru alacağız. Bu Türk ekonomisinin, girişimcimizin dinamizmini gösteren önemli bir veri."