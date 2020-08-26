Türkiye'nin önemli ekonomik ve ticari etkinliklerinden MÜSİAD EXPO Fuarı, bu yıl 18-21 Kasım tarihlerinde ilk kez TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. EXPO katılımcıları, bu sene ilk defa ziyaretçileri ile sadece fuar alanında değil dijital platformlar üzerinde de buluşacakları 'hibrit fuar' teknolojisinin ayrıcalıklarından yararlanacak. Başta enerji, bilgi teknolojileri, makine ve gayrimenkul sektörleri olmak üzere, 24 farklı sektöre ev sahipliği yapacak fuarın teması ise 'Sinerji Burada' olacak. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, "Fuarımıza, şirketlerini büyütmek ve yeni pazarlar bulmak isteyen tüm üyelerimizi ve iş insanlarımızı bekliyoruz" dedi. Fuara 100 bin kişiye yakın bir ziyaret gerçekleşmesini hedeflediklerini belirten MÜSİAD Global Üst Kurulu Başkanı Adnan Bostan ise "Bu yılki fuarımız yaklaşık 10 bin ikili iş görüşmesine ev sahipliği yapacak. 50 ülkeden 400 yabancı alım heyeti ile İSO İlk 500 ve İkinci 500 satın alma heyetleri de fuarımızda yer alacak. 24 sektörden 400'ün üstünde firma katılacak. Ayrıca 124 ülkeden ziyaretçi gelmesini öngörüyoruz. MÜSİAD EXPO'ya yaklaşık 30 ülkeden üst düzey katılım olacak" diye konuştu.