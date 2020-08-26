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    • Ekonomi
    • 26.08.2020 Gazete
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    İşyerlerinin maliyeti düşecek

    'in yeni işletim sistemine sahip cihazı üye işyerlerine maliyet düşürme fırsatı tanırken, bir yandan da özel pek çok hizmeti bir arada sunarak verimliliği artırıyor.

    İşyerlerinin maliyeti düşecek
    Paycell'in yeni işletim sistemine sahip cihazı üye işyerlerine maliyet düşürme fırsatı tanırken, bir yandan da özel pek çok hizmeti bir arada sunarak verimliliği artırıyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 2022 sonuna kadar 'in üye işyeri bazını 150 binin üstüne çıkaracaklarını belirterek, "Android POS işletim sistemi ile birçok uygulama geliştirici işyerlerini yeni uygulamalar ve yeni iş yapış şekilleriyle tanıştıracak. İşyerleri birçok ihtiyacını tek platform üzerinden karşılayacak" dedi.
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