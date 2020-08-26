Ayçiçeğinin tonuna 3.536 tl

Hasadı başlayan ayçiçeği alım fiyatlarını açıklayan Konya Şeker, üreticiye ton başına 8 nem 40 yağ ayçiçeği için 3 bin 150, 44 yağ 8 nem ayçiçeği için 3 bin 304, 8 nem 50 yağ ayçiçeği için 3 bin 536 lira ödeyecek. Söz konusu fiyatların yanı sıra üreticiye bu sene vadeli ödeme seçeneği de sunacak olan Konya Şeker, üreticiye ton başına 30 gün vadede 50, 60 gün vadede 100, 90 gün vadede 150 lira ilave ödeme yapacak. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, "Ayçiçek fiyatlarında yüzde 11.76 olan yıllık enflasyon oranının 2 katından fazla artış yaptık" dedi.