



3- Gündemi dikkate alın: Hisse senedi piyasasını gündemden bağımsız düşünemezsiniz. Yatırımınızı planlarken, güncel ve gelecekteki olası gelişmeleri de mutlaka göz önünde bulundurmalısınız.



4- Panik yapmayın: Panik yapmak, mantıklı düşünme becerinizi engeller, hata yapmanızı kolaylaştırır. Yatırımlarınızı panik yapmadan, soğukkanlılıkla planlamalı, analizleriniz doğrultusunda yönlendirmelisiniz.



5- İhtiyacınız olmayan parayı yatırın: Uzun vadeli yatırım yapacaksınız, yatırdığınız paraya yatırımınız süresince ihtiyacınız olmayacağından emin olmalısınız. Borsada en kötü strateji, kısa süre sonra ihtiyaç duyacağınız parayı borsaya yatırmaktır. İhtiyacınız olmayan parayı doğru hisselere yatırmak ise paranızın durduğu yerde para kazanması anlamına gelecektir.

