



Uzmanlar, borsa yatırımında en çok yapılan 10 hatayı şöyle sıralıyor:



1. Derinlemesine bilinmeyen hisselere yatırım yapmak.



2. Tüm yumurtaları aynı sepete koymak.



3. Tüm parayla ve tek bir hisse senedine yatırım yapmak.



4. Zarar kesme ve kâr alma noktalarına uymamak.



5. Analiz yerine sosyal medya yönlendirmelerini içselleştirmek.



6. Kısa vadede yüksek getiri arayışıyla yatırım yapmak.



7. Spekülatif hisselerde işlem yapmak.



8. Temel göstergeleri ve mali durumu dikkate almadan işlem yapmak.



9. Uzmanlara danışmadan işlem yapmak.



10. Alım ya da satımları kademeli olarak yapmamak.