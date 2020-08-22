Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası’ndan 30 bin TL’ye kadar 60 ay vadeli kredi!

Ziraat Bankası kredi başvurusu için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar, kamu bankalarının uygun faiz oranlarını araştırıyor. Ziraat Bankası tarafından 30 bin TL'ye kadar 0,89 ve 1,19 faiz oranlarıyla 60 aya kadar vadeli kredi veriliyor. Bu krediden faydalanmak isteyenler de Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Ziraat Bankası kredi hesaplama tablosu ve kredi başvuru ekranı haberimizde!
ZİRAAT BANKASI KREDİ DETAYLARI
Ziraat Bankası Sosyal Hayatı Destek Katkı Paylı Faturalı Kredi Paketi ve Sosyal Hayatı Destek Faturalı Kredi Paketi müşterilerinin ev ihtiyacını karşılamak adına 0,89 ve 1,19 faiz oranları ile 60 aya kadar vade iler minimum 3.000 TL maksimum 30.000 TL'ye kadar kredi paketi sunuyor.
SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ
Sosyal Hayatı Destek Kredisi kapsamında vatandaşlara mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev tekstil, bisiklet, çeyiz, seramik, kapı, pencere sistemleri için destek veriliyor. En az 3 , en fazla 30 bin TL olarak kullanılan kredide faiz oranı 0.69. Anlaşmalı olmayan markalardan yapılacak alış verişlerde ise faiz oranı 0,99.
İşte kredi geri ödeme detayları:
60 aya kadar verilen sosyal hayatı destek paketinde, 0,69 faizli kredinin hesaplaması şu şekilde;
10 bin TL çekecek vatandaşlar ayda 212 TL ödeme yapacak ve 60 ayın sonunda 12 bin 729 TL ödeme yapmış olacak.
Bankanın anlaşmalı olmadığı marka ve mağazalardan eşya alacaklara ise 0,99 faizle destek kredisi verilecek. 0.99 faizli kredide ise geri ödeme şu şekilde:
10 bin TL 'lik kredide geri ödeme her ay 234 TL. 60 ayın sonunda bankaya toplamda 14 bin 40 TL ödenmiş olacak.
Cep Telefonu, Bilgisayar ve Tablet alımları krediye konu edilemeyecektir.
Satıcı firmanın Ziraat Bankası müşterisi olması esastır.
TATİL DESTEK KREDİSİ
Tatile gitmek isteyen vatandaşlara tatil destek kredisi sağlanıyor. 6 ay geri ödemesiz şekilde verilen kredide ilk taksit , anlaşmalı acente tarafından veriliyor. İkinci taksit ise banka tarafından veriliyor. Anlaşmalı acenteler aracılığıyla tatile gidenler, 8 ay boyunca geri ödeme yapmıyor. 9 'uncu aydan sonra geri ödemeler yapılıyor ve 28 taksit ödemesi yapılıyor.
10 bin TL kredi çekecek vatandaşlara bu 36 ay vade ile veriliyor. 36 ay vadenin 6 ayı ödemesiz. 7'nci ay acente, 8'inci ay ise banka tarafından ödeniyor. 9'uncu aydan sonra müşteri ödemelere başlayacak ve her ay 421 TL ödeme yapacak. Toplam geri ödeme tutarı ise 11 bin 788 TL olacak.
Banka tarafından kredi ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
"Kredinin 1. taksiti acente ve 2. taksiti banka tarafından ödenecek; müşterilerimizin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık %0,67 oranına denk gelmektedir.
Müşterilerimizin başvuruları acenteler tarafından Bankamıza iletilecektir, kredi değerlendirme sonucu müşterilerimize SMS olarak iletilecektir. Kredisi olumlu sonuçlanan müşterilerimizin başvuru tarihi itibariyle 72 saat içinde Ziraat Mobil ve İnternet Şubesi aracılığı ile krediyi kullanması gerekmektedir."
ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ziraat Bankası Sosyal Hayatı Destek Kredisi başvuruları Ziraat Bankası şubelerinden ve telefon bankacılığı üzerinden alınıyor.
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