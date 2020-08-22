Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası’ndan 30 bin TL’ye kadar 60 ay vadeli kredi!

Ziraat Bankası kredi başvurusu için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar, kamu bankalarının uygun faiz oranlarını araştırıyor. Ziraat Bankası tarafından 30 bin TL'ye kadar 0,89 ve 1,19 faiz oranlarıyla 60 aya kadar vadeli kredi veriliyor. Bu krediden faydalanmak isteyenler de Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Ziraat Bankası kredi hesaplama tablosu ve kredi başvuru ekranı haberimizde!

ZİRAAT BANKASI KREDİ DETAYLARI

Ziraat Bankası Sosyal Hayatı Destek Katkı Paylı Faturalı Kredi Paketi ve Sosyal Hayatı Destek Faturalı Kredi Paketi müşterilerinin ev ihtiyacını karşılamak adına 0,89 ve 1,19 faiz oranları ile 60 aya kadar vade iler minimum 3.000 TL maksimum 30.000 TL'ye kadar kredi paketi sunuyor.