320 milyar metreküp doğalgaz ne kadar kaç TL? Karadeniz’deki doğalgaz kaç yıl yeter?

Karadeniz doğalgaz kaç yıl yeter? 320 milyar metreküp doğalgaz ne kadar? Türkiye'nin merakla beklediği müjde açıklandı ve Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğu duyuruldu. Açıklamanın ardından bulunan doğalgazın ne kadar olduğu ve kaç yıl yeteceği merak edilmeye başlandı. Peki, Karadeniz doğalgaz kaç yıl yeter? 320 milyar metreküp doğalgaz ne kadar?

320 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR?

Bakan Dönmez yaptığı açıklamada "Bu gazın (Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük rezerv) ekonomik değerinin 65 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.