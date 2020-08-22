Üniversitede gözde Orta Avrupa

Üniversite için tercihini yurt dışından yana yapanlar, son dönemde en çok Orta Avrupa'daki üniversiteleri seçiyor. Endless Abroad CEO'su Gökhan Özdemir, tercihlerde son dönemde Polonya, Macaristan ve Ukrayna'nın öne çıktığına işaret etti. Bunda sınav koşulu aranmamasının da etkili olduğunu belirten Özdemir, şöyle konuştu: "Polonya'daki bir üniversitede okumak isteyenlerin yıllık ödeyeceği rakam 2 bin 500-4 bin 500 euro. Medikal bir bölümü tercih edenler 9-12 bin euro ödüyor. Yurtta kalacaksa aylık ödeyecekleri rakam da 100 euro. Macaristan'da ise rakamlar 4-9 bin euro arasında değişiyor. Eğer medikal bir bölüm tercih edilecekse 12 bin eurodan başlıyor."