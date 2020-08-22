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    • Ekonomi
    • 22.08.2020 Gazete
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    Üniversitede gözde

    Üniversite için tercihini yurt dışından yana yapanlar, son dönemde en çok 'daki üniversiteleri seçiyor. 'su , tercihlerde son dönemde , ve 'nın öne çıktığına işaret etti.

    Üniversitede gözde Orta Avrupa
    Üniversite için tercihini yurt dışından yana yapanlar, son dönemde en çok 'daki üniversiteleri seçiyor. 'su Gökhan Özdemir, tercihlerde son dönemde , ve 'nın öne çıktığına işaret etti. Bunda sınav koşulu aranmamasının da etkili olduğunu belirten Özdemir, şöyle konuştu: "Polonya'daki bir üniversitede okumak isteyenlerin yıllık ödeyeceği rakam 2 bin 500-4 bin 500 euro. Medikal bir bölümü tercih edenler 9-12 bin euro ödüyor. Yurtta kalacaksa aylık ödeyecekleri rakam da 100 euro. Macaristan'da ise rakamlar 4-9 bin euro arasında değişiyor. Eğer medikal bir bölüm tercih edilecekse 12 bin eurodan başlıyor."
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