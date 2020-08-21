320 milyar metreküp doğalgaz rezervi kaç dolar yapar? Doğalgaz Türkiye'nin kaç yıllık ihtiyacını karşılar?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı açıklamada Karadeniz'de doğalgaz bulunduğu müjdesini vatandaşlarla paylaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük rezerve ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi kaç dolar yapar sorusuna yanıt verdi. Peki, doğalgaz Türkiye'nin kaç yıllık ihtiyacını karşılar? İşte merak edilenler...

320 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ REZERVİ KAÇ DOLAR YAPAR?

Bakan Dönmez yaptığı açıklamada "Bu gazın (Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük rezerv) ekonomik değerinin 65 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, şöyle devam etti:

"Bundan sonra sondaj ve sismik çalışmalara kendi imkanlarımızla devam edeceğiz. Kıyıya boru hattı çekimi bir defa yapılacak bir iş. Muhtemelen ihale etmek suretiyle uluslararası ölçekte yapılacak. Onun dışında işletme tamamen TP üzerinden olacak."