Havacılık sektörü istihdamında "yerlileşme" hamlesi! Düğmeye basıldı

17 YILDA SEKTÖR CİROSU 53 KAT ARTTI

Karaismailoğlu, hava yolu sektöründeki büyümeyle birlikte cironun 17 yılda, 53 kat arttığını, istihdam sayısının da 65 binden 295 bine çıktığını aktardı.

Türk sivil havacılık sektörünün son 17 yılda hızla büyümesi nedeniyle yetişmiş eleman ihtiyacının bir bölümünü yurt dışından karşılamak zorunda kaldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Havacılık sektörüne yönelik eğitim olanaklarının artırılmasıyla yabancı personel alımı büyük oranda yavaşladı. Şu anda 295 binin üzerinde kişinin istihdam edildiği sivil havacılık sektörümüzde yabancı uyruklu pilot, uçuş ve kabin ekibinde görevlilerin oranı yüzde 11'i bulmakta. Sektörde yerli yetişmiş eleman istihdamı için çalışma başlattık. Sektördeki paydaşlarla bu çalışmayı yaparak alanda vatandaşlarımızın öncelikli istihdam edilmesini hedefliyoruz."

"KAYGILARI DİKKATE ALIYORUZ"

Karaismailoğlu, Aralık 2019'dan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının havacılık dahil tüm alanları olumsuz etkilediğini belirterek, bu olumsuzlukların en aza indirilebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli hafifletici kolaylıkların sağlandığını hatırlattı.

Kovid-19 salgınıyla ortaya çıkan işsizlik problemleri nedeniyle Türk uyruklu uçuş ve kabin ekiplerinin kaygılarının bulunduğu yönünde kendisine bilgiler ulaştığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Biz bu kaygıları dikkate alıyoruz. Bu kapsamda, hava yolu işletmelerinde uçuş operasyonlarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde, Türk uyruklu çalışanlara öncelik verilmesi noktasında bir çalışma yapılmasını uygun gördük. Sivil havacılıkta eğitim olanaklarının her geçen gün artmasıyla sektöre yetişmiş eleman sağlanıyor. Söz konusu çalışmayla sektörde Türk uyruklu yetişmiş eleman istihdamını artırmayı hedefliyoruz. Bu konuda hava yolu işletmelerinin görüşlerini ve yol haritasını da istedik."