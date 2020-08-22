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    • Ekonomi
    • 22.08.2020 18:15
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    • 22.08.2020 18:15
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    En ucuz fiyatlı araçlara talep patlaması! Fiyatlar 120-160 bin lira aralığında...

    Araba almayı düşünenler özellikle en ucuz fiyatlı araçların fiyatları hakkında araştırma yapıyor. SUV'lara talep patlaması yaşandığı görülüyor. Son üç dört aylık sürece bakıldığında araç piyasasında canlılık yaşandığı görülürken araçların fiyatları da yükseliş yaşanıyor. Taşıt almak isteyenler özellikler SUV araçlara yoğun ilgi gösteriyor. 7 yaşından büyük olmayan araçlar da ilan sitelerinde ön plandaki yerini aldı. İşte o araçların ortalama fiyat listesi...

    En ucuz fiyatlı SUV araçlara talep patlaması!

    En ucuz fiyatlı SUV araçlara yoğun talep gösteriliyor. İkinci el otomobil satışının yapıldığı ilan sitelerde özellikle üç aylık sürece bakıldığında SUV arabaların ön planda yer aldığı görülüyor. Ülkemizde araç sahibi olmak isteyen ya da var olan aracını değiştirmek isteyen vatandaşlar marka marka SUV araçların fiyatlarını araştırarak öğrenmek istiyor. Haberimizin içerisinde ikinci el ortalama SUV araba fiyatlarını derledik. İşte marka marka fiyatlar ve modeller...

    İşte fiyatları 120-160 bin lira aralığında değişen olan SUV araçların listesi...

    Renault Captur

    2016 model

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

    Opel Mokka

    2014 model

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

    Chevrolet Captiva

    2013 model

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

    KIA Sportage

    2015 model

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

    Nissan Juke

    2016 model

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

    Suzuki Vitara

    2016 model

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

    Dacia Duster

    2017 model

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

    Hyundai ix 35

    2014 model

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

    Nissan Qashqai

    2014 model

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira
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    Haberler Ekonomi En ucuz fiyatlı SUV araçlara talep patlaması! Fiyatlar 120-160 bin lira aralığında...
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