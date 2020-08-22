En ucuz fiyatlı SUV araçlara yoğun talep gösteriliyor. İkinci el otomobil satışının yapıldığı ilan sitelerde özellikle üç aylık sürece bakıldığında SUV arabaların ön planda yer aldığı görülüyor. Ülkemizde araç sahibi olmak isteyen ya da var olan aracını değiştirmek isteyen vatandaşlar marka marka SUV araçların fiyatlarını araştırarak öğrenmek istiyor. Haberimizin içerisinde ikinci el ortalama SUV araba fiyatlarını derledik. İşte marka marka fiyatlar ve modeller...

İşte fiyatları 120-160 bin lira aralığında değişen olan SUV araçların listesi...