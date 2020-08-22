En ucuz fiyatlı SUV araçlara yoğun talep gösteriliyor. İkinci el otomobil satışının yapıldığı ilan sitelerde özellikle üç aylık sürece bakıldığında SUV arabaların ön planda yer aldığı görülüyor. Ülkemizde araç sahibi olmak isteyen ya da var olan aracını değiştirmek isteyen vatandaşlar marka marka SUV araçların fiyatlarını araştırarak öğrenmek istiyor. Haberimizin içerisinde ikinci el ortalama SUV araba fiyatlarını derledik. İşte marka marka fiyatlar ve modeller...
İşte fiyatları 120-160 bin lira aralığında değişen olan SUV araçların listesi...
Renault Captur
2016 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira
Opel Mokka
2014 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira
Chevrolet Captiva
2013 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira
KIA Sportage
2015 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira
Nissan Juke
2016 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira
Suzuki Vitara
2016 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira
Dacia Duster
2017 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira
Hyundai ix 35
2014 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira
Nissan Qashqai
2014 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira