"Bu dönemde en fazla ihracatı 21,4 milyon dolarla Hollanda'ya gerçekleştirdik. Hollanda'yı 15,3 milyon dolarlık ihracatla Almanya, 8,8 milyon dolarlık ihracatla da İspanya takip etti. Bu ülkeleri Azerbaycan, Nahçıvan, Suudi Arabistan ve Fransa gibi dünyanın değişik bölgelerindeki ülkeler izledi. Yeni normalde Çin'den uzaklaşan moda devleri, Türkiye'ye en önemli tedarik merkezlerinden birisi olma fırsatını sunuyor. Bu fırsatı iyi değerlendirebilmek için tasarıma, markalaşmaya ve üretimde özellikle yapay zeka uygulamalarına yoğunlaşmamız gerekiyor. Bunu gerçekleştirebilmek için devletimizin desteğini bekliyoruz."