Bekçi olmak isteyenler tarafından bir süredir heyecanla beklenen ilan yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2020 1. dönem bekçi alımı ilanının yayımlanmasıyla beraber bekçi olmak isteyen adaylar alımların hangi illerde yapılacağı, başvuru tarihleri ve şartları merak konusu oluyor. Peki, 2020 Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Başvuru tarihi ve şartları...

2020 1. DÖNEM BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERE YAPILACAK?

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.