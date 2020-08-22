Aman dikkat! Faiz depremi yaşandı! Eğer kredi çekme düşünceniz varsa...

Taşıt kredisindeki son faiz oranları çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Otomobil sahibi olmak isteyenler taşıt kredisindeki son durumu merakla araştırılıyor. Aynı zamanda bankalar tarafından yapılan açıklamalar da yakından takip ediliyor. Kamu bankaları tarafından yeni tip koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için açıkladığı "taşıt kredisi" kampanyası sona ermesiyle birlikte güncel taşıt kredi faiz oranları merak ediliyor. Aynı zamanda sıfır ve ikinci el araba fiyatları da merak konusu oldu.

TAŞIT KREDİSİ FAİZLERİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Kamu bankalarının haziran ayında başlattığı taşıt kredisi faiz oranı 0,82'den 1.17'ye yükseltildi. 60 ay vadeli kredide 7 olan araç yaşı 5'e düşürüldü.

Kamu bankalarının düşük faizli kredi kampanyasını kaldırmasının ardından en ucuz ve en yüksek kredi veren bankalar belli oldu. Buna göre, en düşük faiz İş Bankası'nda, en yüksek faizli kredi ise HSBC'de yer alıyor.