Özel okullardan, uzaktan eğitime indirimli fiyat uygulamasını isteyen veliler, hâlâ sonuç çıkmamasına tepkili. TAKVİM, velilerin sesi oluyor:
● Çocuğum iyi yabancı dil öğrensin diye her türlü maddi sıkıntılarıma rağmen özel okulda okutuyorum. Online eğitim verimli olmadı. Ancak yine de ödemelerde hiçbir iyileştirme yapılmadı.
● Yüz yüze eğitimde çocuklarımız tüm günü okulda geçirirken, online sistemde günde birkaç saat ders oluyor. Ancak iş paraya gelince indirime yanaşmıyorlar.
● Halen kayıtta yemek ücreti almak kabul edilemez. Okul yok ki ne yemeği. Sene sonunda iade yapacaklarmış.
● Uzaktan eğitime makul indirimlerin yansıtıldığı ayrı bir ücretlendirme istiyoruz.
● Çocuğum iyi yabancı dil öğrensin diye her türlü maddi sıkıntılarıma rağmen özel okulda okutuyorum. Online eğitim verimli olmadı. Ancak yine de ödemelerde hiçbir iyileştirme yapılmadı.
● Yüz yüze eğitimde çocuklarımız tüm günü okulda geçirirken, online sistemde günde birkaç saat ders oluyor. Ancak iş paraya gelince indirime yanaşmıyorlar.
● Halen kayıtta yemek ücreti almak kabul edilemez. Okul yok ki ne yemeği. Sene sonunda iade yapacaklarmış.
● Uzaktan eğitime makul indirimlerin yansıtıldığı ayrı bir ücretlendirme istiyoruz.