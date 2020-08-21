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    • Ekonomi
    • 21.08.2020 Gazete
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    Veliler ın kayıtta aldığı yemek ücretlerine tepkili: ‘Okul yok ki ne yemeği...’

    dan, için indirimli fiyat uygulamasını talep eden veliler, hâlâ sonuç çıkmamasına isyan etti. Bazı veliler kayıt yenilemek için özel okulların fiyat indirmesini beklerken, bazıları da kayıtta alınan yemek ücretine tepkili...

    ‘Okul yok ki ne yemeği...’
    Özel okullardan, e indirimli fiyat uygulamasını isteyen veliler, hâlâ sonuç çıkmamasına tepkili. TAKVİM, velilerin sesi oluyor:

    ● Çocuğum iyi yabancı dil öğrensin diye her türlü maddi sıkıntılarıma rağmen özel okulda okutuyorum. Online eğitim verimli olmadı. Ancak yine de ödemelerde hiçbir iyileştirme yapılmadı.

    ● Yüz yüze eğitimde çocuklarımız tüm günü okulda geçirirken, online sistemde günde birkaç saat ders oluyor. Ancak iş paraya gelince indirime yanaşmıyorlar.

    ● Halen kayıtta yemek ücreti almak kabul edilemez. Okul yok ki ne yemeği. Sene sonunda iade yapacaklarmış.

    ● Uzaktan eğitime makul indirimlerin yansıtıldığı ayrı bir ücretlendirme istiyoruz.
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    Haberler Ekonomi Veliler özel okulların kayıtta aldığı yemek ücretlerine tepkili: ‘Okul yok ki ne yemeği...’
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