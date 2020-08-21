Teknolojik ürünlerde yenilik rüzgarı

Hayatımızı saran teknolojik ürünler arasına her geçen gün yenileri ekleniyor. Cep telefonundan bilgisayara, monitörden kulaklığa, akıllı saate kadar hemen her alanda yeni modeller birbirini izliyor. İşte çiçeği burnunda ürünlerden bazıları...
2 MODELİ RAFLARA ÇIKARDI
OPPO, A31 ve A52'i tüketicilerle buluşturdu. 6.5 inç genişliği ve 1600x720 ekran çözünürlüğü olan A31, 256 GB'a kadar genişletilebilen saklama kapasitesi ve 3 kameralı düzenlemesiyle dikkat çekiyor. 6.5 inç genişliğe, 2400x1080 ekran çözünürlüğüne sahip A52 de yapay zeka destekli 4 kamerasıyla öne çıkıyor.
HEDİYESİYLE SATIŞTA
Samsung Electronics'in kısa süre önce tanıttığı Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ ön siparişlerle, Galaxy Buds Live ve Galaxy Watch3 ise doğrudan satışa sunuldu. Galaxy Note20 Ultra için ön sipariş verenlere tercihlerine göre Galaxy Buds Live kablosuz kulaklık hediye edilecek veya bin lira hediye çeki verilecek. Galaxy Tab S7 ve S7+ için ön sipariş verenlere ise Türkçe klavyeli kılıf hediye ediliyor.
OYUN ARKADAŞI
LG'nin 2020 K Serisi'nde yer alan K61, 6.5 inç 19.5: 9 FHD + FullVision ekranı, 4.000 mAh'lik bataryası ve DTS-X-3D sinematik ses sistemi ile oyunseverlerin en yakın arkadaşı olmayı hedefliyor. 48 MP ana kamera, 8 MP süper geniş açılı, 2 MP makro, 5 MP derinlik kamerası ile donatılan LG K61'de ön kamera ise 16 MP.
AKILLI ÇEKİMLER
HUAWEI P smart S, 6.3 inç OLED ekranı ve yapay zeka destekli üçlü kamerası ile tüketicilerle buluştu. 48 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksellik derinlik sensörü ile donatılan P smart S'in yazılımı, çekilen fotoğrafları daha da geliştiriyor. Multi-Frame Noise Reduction özelliğini barındıran gece modu, 6 saniyeye kadar elle çekilen gece fotoğraflarındaki kırmızı göz veya bulanıklık gibi istenmeyen efektleri fotoğraftan otomatik olarak kaldırabiliyor. HUAWEI P smart S, Sahne Tanımlama algoritması ile mimari, gün doğumu, portre gibi 500'den fazla sahneyi tanıyıp kamera ayarlarını buna göre optimize edebiliyor.
SAHİBİNİ TANIYOR
SONY'nin kablosuz, gürültü engelleme özellikli kulak üstü WH-1000XM4 kulaklıkları, 30 saate kadar pil ömrü sunuyor. Uyarlanabilir Ses Kontrolü özelliği ile kulaklık, sık bulunduğunuz işyeri, spor salonu gibi lokasyonları tanıyor ve sesi duruma uyacak şekilde ayarlıyor. Speak-to- Chat özelliği sayesinde de siz bir şeyler söylemeye başladığınızda müziğinizi otomatik olarak durduruyor.
MONİTÖR HAMLESİ
DELL yeni XPS masaüstü ve S serisi monitörlerini tanıttı. Yeni XPS, gücünü 10. nesil Intel Core (i9K'ya kadar) işlemcilerden ve NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ekran kartından alıyor. Yeni S serisi monitörler de 27 ile 32 inç arasındaki boyutlarla tüketicilerle buluşuyor.
2 MODELİ RAFLARA ÇIKARDI
OPPO, A31 ve A52'i tüketicilerle buluşturdu. 6.5 inç genişliği ve 1600x720 ekran çözünürlüğü olan A31, 256 GB'a kadar genişletilebilen saklama kapasitesi ve 3 kameralı düzenlemesiyle dikkat çekiyor. 6.5 inç genişliğe, 2400x1080 ekran çözünürlüğüne sahip A52 de yapay zeka destekli 4 kamerasıyla öne çıkıyor.
HEDİYESİYLE SATIŞTA
Samsung Electronics'in kısa süre önce tanıttığı Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ ön siparişlerle, Galaxy Buds Live ve Galaxy Watch3 ise doğrudan satışa sunuldu. Galaxy Note20 Ultra için ön sipariş verenlere tercihlerine göre Galaxy Buds Live kablosuz kulaklık hediye edilecek veya bin lira hediye çeki verilecek. Galaxy Tab S7 ve S7+ için ön sipariş verenlere ise Türkçe klavyeli kılıf hediye ediliyor.
OYUN ARKADAŞI
LG'nin 2020 K Serisi'nde yer alan K61, 6.5 inç 19.5: 9 FHD + FullVision ekranı, 4.000 mAh'lik bataryası ve DTS-X-3D sinematik ses sistemi ile oyunseverlerin en yakın arkadaşı olmayı hedefliyor. 48 MP ana kamera, 8 MP süper geniş açılı, 2 MP makro, 5 MP derinlik kamerası ile donatılan LG K61'de ön kamera ise 16 MP.
AKILLI ÇEKİMLER
HUAWEI P smart S, 6.3 inç OLED ekranı ve yapay zeka destekli üçlü kamerası ile tüketicilerle buluştu. 48 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksellik derinlik sensörü ile donatılan P smart S'in yazılımı, çekilen fotoğrafları daha da geliştiriyor. Multi-Frame Noise Reduction özelliğini barındıran gece modu, 6 saniyeye kadar elle çekilen gece fotoğraflarındaki kırmızı göz veya bulanıklık gibi istenmeyen efektleri fotoğraftan otomatik olarak kaldırabiliyor. HUAWEI P smart S, Sahne Tanımlama algoritması ile mimari, gün doğumu, portre gibi 500'den fazla sahneyi tanıyıp kamera ayarlarını buna göre optimize edebiliyor.
SAHİBİNİ TANIYOR
SONY'nin kablosuz, gürültü engelleme özellikli kulak üstü WH-1000XM4 kulaklıkları, 30 saate kadar pil ömrü sunuyor. Uyarlanabilir Ses Kontrolü özelliği ile kulaklık, sık bulunduğunuz işyeri, spor salonu gibi lokasyonları tanıyor ve sesi duruma uyacak şekilde ayarlıyor. Speak-to- Chat özelliği sayesinde de siz bir şeyler söylemeye başladığınızda müziğinizi otomatik olarak durduruyor.
MONİTÖR HAMLESİ
DELL yeni XPS masaüstü ve S serisi monitörlerini tanıttı. Yeni XPS, gücünü 10. nesil Intel Core (i9K'ya kadar) işlemcilerden ve NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ekran kartından alıyor. Yeni S serisi monitörler de 27 ile 32 inç arasındaki boyutlarla tüketicilerle buluşuyor.