Tüm dünya ve vatandaşlar bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjdeyi bekliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıkladı. Erdoğan geçtiğimiz günlerde müjdeyi duyurduğu açıklamasında, Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını belirterek, "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz." demişti. Peki, Karadeniz'de doğalgaz nerede bulundu? Karadeniz doğalgaz rezervleri nerede?

KARADENİZ'DE DOĞALGAZ NEREDE BULUNDU?

320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin Karadeniz'de keşfedildiği açıklandı.

TUNA-1 KUYUSU NEREDE?

Türkiye, son dönemde özellikle enerji faaliyetlerine ağırlık vererek, enerji alanında bağımsızlığını kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. Bu nedenle başlatılan sondaj çalışmalarının biri de Tuna-1 adı verilen lokasyonda yapılıyor. Tuna-1 Karadeniz Ereğli açıklarında yer alıyor.