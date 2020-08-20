Döviz kurlarındaki gelişmeleri ve canlı verileri yakından takip eden vatandaşlar özellikle kapanış saatlerinde güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,3040 liradan, avro 8,6480 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,6460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6480 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2870 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6980 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 20 Ağustos dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 459 BİN 750 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 454 bin, en yüksek ise 468 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,52 düşüşle 459 bin 750 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 707 milyon 646 bin 330,05 lira, işlem miktarı ise 3.764 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 753 milyon 946 bin 754,14 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk, Vakıf Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, yeni güne satış ağırlıklı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 365 puanda bulunuyor.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4 azalarak 12.798 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,4 değer kaybederek 6.997 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 düşerek 4.908 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 19.816 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 azalışla yükselişle 6.040 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1867 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilim ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed), dün açıkladığı toplantı tutanaklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomideki gidişatı görmeyi zorlaştırdığını belirtmesinin küresel ölçekte risk algısını artırdığını bildirdi.
Bugün ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin taraflardan gelebilecek açıklamalar, Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de takip edileceğini belirtti.
ASYA BORSALARI, ABD-ÇİN GERİLİMİNİN TIRMANMASIYLA SERT DÜŞTÜ
Asya borsalarında, ABD ile Çin arasında tırmanan gerilimin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
ABD yönetimi, dün Hong Kong ile yapılan 3 tane ikili anlaşmanın "askıya alındığını ya da feshedildiğini" açıklarken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong'a bundan böyle Çin ile "tek ülke tek sistem" politikasıyla yaklaşacağını duyurdu.
Söz konusu gelişmeler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin tırmanmaya devam etmesine neden olurken, pay piyasalarında da sert düşüş yaşandı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 azalarak 3.363 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,7 gerileyerek 2.274 puandan kapandı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 düşüşle günü 22.881 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 106 seviyelerine geriledi.
Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 kayıpla 24.717 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 1,1 düşüşle 38.207 puanda seyrediyor.