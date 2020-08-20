Döviz kurlarındaki gelişmeleri ve canlı verileri yakından takip eden vatandaşlar özellikle kapanış saatlerinde güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,3040 liradan, avro 8,6480 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,6460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6480 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2870 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6980 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 20 Ağustos dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?