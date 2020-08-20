Dikkat! Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! En büyük indirim...

Hasarsızlık indirimi, dikkatli, kurallara uyan, kazalardan kaçınan ve kaza yapmamış olan sürücülere sigorta şirketleri tarafından ödül niteliğinde verilen bir sigorta indirimidir.
HASARSIZLIK İNDİRİMİNDEN NASIL YARARLANILIR?
Hasarsızlık indiriminden dikkatli, kurallara uyan, kazalardan kaçınan ve hasar vermemiş ya da almamış olan sürücüler yararlanabilir. Hasarsızlık oranları her yıl değişir. Bu indirim oranları iyi sürücülerin daha az, dikkatsiz sürücülerin ise daha çok prim ödemelerini sağlıyor. Bu sayede sürücülerin daha dikkatli ve daha kurallara uygun hareket etmeye teşvik edilmesi amaçlanıyor. Kazaya karışmayan ve kurallara uyan sürücüler bu sayede sigorta şirketlerinin en az prim ödeyen ve iyi sürücü olmanın avantajlarından yararlanan müşterisi oluyor.
HASARSIZLIK İNDİRİM ORANLARI
Sigorta şirketlerinin belirlediği hasarsızlık indirim oranları yıllara göre değişiyor. Milliyet'te yer alan habere göre, Hasarsızlık indirim oranları kasko ve zorunlu trafik sigortası gibi sigorta şirketlerinin piyasadaki gücü, etkinliği, konumu ve gücü ile belirleniyor. Bu da sigorta şirketlerinin herhangi bir kazaya karışmamış olan müşterilerine daha uygun prim seçenekleri sunmasına yardımcı oluyor.
Herhangi bir kazaya karışmamış ve dikkatli sürücülerin 1 Ocak 2014 yılında alabildiği maksimum hasarsızlık indirimi %20'lerdeyken 1 Ocak 2014 sonrası geçilen sistem ile birlikte günümüzde %50-60'lara varıyor.
KASKO POLİÇELERİNİ ETKİLEYEN EN BÜYÜK İNDİRİM
Kasko poliçelerini etkileyen en büyük indirim hasarsızlık indirimidir.
Bu indirimle amaçlanan herhangi bir kazaya karışmamış olan iyi sürücülerin ödüllendirilmesi ve sigorta şirketi içinde tutulmasıdır.
Sürücülere büyük bir tasarruf imkanı sunan bu indirim sadece zorunlu trafik sigortası ve kasko poliçelerine değil ev sigortalarında da uygulanır.
HASARSIZLIK İNDİRİMİ POLİÇEYE NE ZAMAN YANSIR?
Poliçesinin ilk yılında hiçbir kazaya karışmamış ve sigorta şirketinden tazminat ödemesi almamış olan kişiler diğer yıl poliçelerini yenilettiklerinde hasarsızlık indiriminden faydalanabilirler.
Hasarsız geçen yıllara göre kazandığınız hasarsızlık indirim oranları da artar. Genel uygulamada hasarsızlık indirimi %30'dan başlayıp %65'lere kadar varır. Hasarsızlığı devam eden sürücüler poliçelerini yenilettikleri her yıl için daha az prim öder.
HASARSIZLIK İNDİRİMİ SİZİ TAKİP EDER!
Geçen yıllardan hasarsızlık indirimi kazanan bir sürücü, poliçesini yenilerken sigorta şirketi değiştirse bile önceki sigorta şirketinden kazandığı hasarsızlık indirimi devam eder. Bu sayede sürücüler kendileri için en avantajlı prim seçeneklerinden rahatlıkla yararlanabiliyor. Bunun tam tersi olarak da çok sayıda kazaya karışan bir kişi ceza olarak daha çok prim ödemek zorunda kalıyor. Bu sayede sürücülerin daha dikkatli ve daha kurallara uygun araba kullanmaya teşvik Edilmesi amaçlanıyor.