Dikkat! Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! En büyük indirim...

HASARSIZLIK İNDİRİM ORANLARI

Sigorta şirketlerinin belirlediği hasarsızlık indirim oranları yıllara göre değişiyor. Milliyet'te yer alan habere göre, Hasarsızlık indirim oranları kasko ve zorunlu trafik sigortası gibi sigorta şirketlerinin piyasadaki gücü, etkinliği, konumu ve gücü ile belirleniyor. Bu da sigorta şirketlerinin herhangi bir kazaya karışmamış olan müşterilerine daha uygun prim seçenekleri sunmasına yardımcı oluyor.

Herhangi bir kazaya karışmamış ve dikkatli sürücülerin 1 Ocak 2014 yılında alabildiği maksimum hasarsızlık indirimi %20'lerdeyken 1 Ocak 2014 sonrası geçilen sistem ile birlikte günümüzde %50-60'lara varıyor.