SSK’lı 4/A çalışan emekliler dikkat! Emeklilikte ikinci tazminat nasıl alınır? Ekim 2008’den önce…

Emeklilikte ikinci tazminat nasıl alınır? Emekli olup halihazırda çalışan vatandaşlar için ikinci kez kıdem tazminatı almanın yolu açıldı. Emekli olduktan sonra SSK'lı (4/A) çalışmaya devam etmek isteyenler için 1 Ekim 2008 tarihi büyük öneme sahip olacak. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden işçiler, kıdem tazminatını sıfırladıktan sonra emekli maaşlarını kestirip çalışmaya devam edebilecek. Bunun için yeniden emeklilik dilekçesi vermek gerekecek. Peki, emeklilikte ikinci tazminat nasıl alınır? İşte çalışan emeklilerin merak ettiği konunun detayları!

Emekli olduktan sonra SSK'lı (4/A) çalışmaya devam etmek isteyenler için 1 Ekim 2008 tarihi kritik. Bu tarihten önce işe başlamış veya emekli olmuş kişiler, SSK'lı çalışmalarını sürdürmek isterse ya emekli aylıklarını kestirecekler ya da sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olarak çalışacaklar. 1 Ekim 2008'den sonra sigortaya giren ve emekli olanlar maaşını kestirmeden çalışamayacak. Başka bir ifadeyle, SGDP ödeyerek çalışma imkanı elde edemeyecekler.