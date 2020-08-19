Altın güvenli liman olmaktan çıktı mı? Uzman isimden flaş yorum: Altın eski heyecanını kaybetti!

Erbaş, "Ons altın eskisi kadar rağbet görmüyor. Bunun nedeni öncelikle aşı açıklamasının ardından sert bir düşüş oldu ama bunun diğer ülkeler üzerindeki etkisi. İkicisi de ABD'de demokratlar ile cumhuriyetçilerin anlaşamadığı kısa sürede gündeme gelecek destek paketinin dolar üzerindeki etkisi. Kısa süreli altını aşağıya çekebilecek risklerden dolayı teknik olarak altın yatırımcılarında çekince oldu. Altının eski heyecanı yok diyebilirim ons tarafında" şeklinde konuştu.