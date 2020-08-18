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    • Ekonomi
    • 18.08.2020 11:25
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    • 18.08.2020 11:25
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    Türk vatandaşlarına verilmeyeceği iddialarına 'den yalanlama!

    adına yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Türk vatandaşlarına vermeyi durdurulduğu yönünde "yeni bir teklifi" bulunmadığı kaydedildi.

    AB'den vize engeli haberlerine yalanlama

    (), vatandaşlarına Avrupa'ya seyahat için gerekli olan Schengen'i süresiz durdurduğu iddialarını yalanladı. AB u basın biriminden yapılan açıklamada, "Komisyonun herhangi yeni bir önerisinin olduğu konusundan haberdar değiliz" denilirken, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

    Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında AB'nin Türkiye vatandaşlarına Avrupa turist sini süresiz durdurduğunu yönünde haberler çıkmıştı.

    Avrupa Birliği, koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere birlik sınırlarına giriş engeli uyguluyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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