Güncel altın fiyatları! 18 Ağustos tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altın ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar oldu? 18 Ağustos günü borsanın açılması ve piyasaların hareketlenmesiyle birlikte tam, yarım, çeyrek ve Cumhuriyet altın ne kadar sorularına yanıt aranmaya başlandı. Altının ne kadar olduğu merak edilen konuların başında geliyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, dünü önceki kapanışa göre 0,88 artışla 466 bin 250 liradan tamamlamıştı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 18 Ağustos tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altın fiyatları…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! (18 AĞUSTOS)
Gram altın Kapalıçarşı'da 470,94 TL alış 471,06 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Çeyrek altın 756,68 TL alış 774,06 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
Altının ons fiyatında yaşanan yükselişe bağlı olarak Yarım altın 1.508,64 TL alış 1.548,11 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
Tam altın 3.121,32 TL alış 3.200,38 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin 250 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 462 bin 800 lira, en yüksek 467 bin 150 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 artışla 466 bin 250 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 873 milyon 75 bin 289,01 lira, işlem miktarı ise 4.116,25 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 889 milyon 918 bin 476,19 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
PİYASALARDA GÜN SONU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,37 puan artarak 1.086,20 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, haftaya 1,69 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 1.085,52 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.077,29, en yüksek 1.090,16 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 1.086,20 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,60, sanayi endeksi yüzde 0,41 ve teknoloji endeksi yüzde 2,32 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,58 puan ve yüzde 0,70 yükselişle 1.228,75 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si prim yaptı, 54'ü geriledi. Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ONS FİYATI HEDEFİ
Altın fiyatları ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında, daha önce 2000 dolar olarak belirtilen yıl sonu altın fiyatları tahmini 2400-2500 dolar olarak değiştirildi ve güncellendi.
Altın fiyatlarında rallinin devam ettiğini söyleyen analistler, her yükselişle yeni bir rekorun daha geldiğini ifade etti.
Rekorun 2075 dolar olduğunu belirten analistler, eğer bu seviye aşılırsa ataklar daha da sertleşecek dedi.
Çıkış hareketlerine bakıldığında ilk direncin 2100 dolar olduğunu söyleyen analistler, bu seviyeyi geçmesi durumunda yeni direnç seviyelerinin ,hedef seviyelerinin 2150 ile 2200 dolar olacağını belirtti. Analistler , bu şekilde bir ilerleme durumunda altının ons fiyatının yıl sonuna kadar 2400-2500 dolara kadar çıkabileceğini belirtti.
AŞI ETKİSİ
Yapılan açıklamada, özellikle aşı tarafında somut bir sonuca ulaşılması güvenli liman ihtiyacını azaltacağı için değerli metallerden çıkışı tetikleyebilir. Ayrıca bazı yerlerde ülke merkez bankalarının altın satışına başlayabileceğine yönelik yorumlara da rastlanıyor. Bundan ötürü, trend yukarı gittiği sürece uzun vadeli alımlar tavsiye ediliyor.
GOLDMAN SACHS: 2300 DOLARI BULACAK DEDİ
Dev yatırım bankacılığı şirketi Goldman Sachs, 2022 sonuna kadar altın fiyatının yüzde 20 artarak 2.300 dolara ulaşacağını belirtti.
AŞI PİYASAYI ALT ÜST EDECEK
Goldman stratejistlerinin notunda koronavirüs aşısının onaylanmasının piyasayı altüst edebileceği belirtildi
Aralarında Kamakshya Trivedi'nin de bulunduğu Goldman stratejistlerinin Çarşamba günkü notunda, "Kasım sonuna kadar bir aşının onaylanması ihtimali hisse senedi piyasaları tarafından düşük fiyatlanıyor. Gelecek birkaç ayda ABD seçiminin sonuçları ve virüsün gelişimi de büyük bir ihtimalle piyasaya yön veren unsurlardan olacak." dendi.