Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları ne kadar? Kredi hesaplama nasıl yapılır?

Ev Kredisi Şartları Nelerdir?

Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.

Konut Kredisi Masrafları Nelerdir?

Ferdi kaza ve hayat sigortası 100 lira ile 400 lira arasındadır. Tespitinde ev sahibinin yaşı, kaç para ev kredisi çektiği ve evin durumu göz önüne alınır.Konut kredisi dosya masrafı ortalama 500 lira civarındadır. Hakem heyetleri tarafından geri alınabilinen bu masraf için bankalar halen konut bu ücreti almaya devam ederler. Bu ücretin geri ödenmesi için talepte bulunmayan kişiler ise, kaderlerine razı olarak bu parayı öderler. Ancak hakem heyetine başvuranlar ise basit bir dilekçe ile parayı geri alabilirler. Yine bu parayı ödemek istemiyor iseniz, yaşadığınız yerde hizmet veren bir avukata başvuru da bulunarak 25 TL. noter vekalet ücreti ile bankalara ödediğiniz dosya masrafını geri alabilirsiniz.

Peşinatsız Ev Kredisi Veren Bankalar Tarafından %20 İhtiyaç Kredisi Yöntemi

Tüm bankaların hesaplamaları ancak ve ancak %80 oranında peşinata kadardır. Akbank, İş bankası, TEB, Finansbank, Denizbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası parası olmayan kişilere evin değerinin yüzde seksenine peşinatsız kredi verebilirler. Bazı banka şubeleri hazırlamış oldukları kredi paketleri ile müşterilerine ayrıca bir ihtiyaç kredisi imkanı sunarlar ve bu ihtiyaç kredisini evin %20 oranında peşinatına sayarak, müşterilerine peşinatsız konut kredisi verirler. Farz edelim satın alacağınız evin değeri 200.000 TL. Eksper firması da evin değer hesaplaması sonucunda fiyatını 200 bin lira olarak belirledi. Bu durumda 200.000/ %80 hesaplaması sonucunda 160 bin lira konut kredisi çekebilirsiniz. İhtiyacınız olan 40 bin lira için ise bireysel ihtiyaç ve tüketici kredisi kullanabilirsiniz.