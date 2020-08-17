Koronavirüsten sonra talep patlaması! Fiyatlar yüzde 400 arttı! Altından daha yüksek kâr

ALTINDAN DAHA YÜKSEK KÂRLI

Altının güvenli yatırım aracı tahtını elinden alan toprak yatırımının daha avantajlı olduğunu dile getiren uzmanlar Arsa yatırımları kısa, orta ve uzun vadede, 2020 yılının altı aylık reel getiri oranı en yüksek finansal yatırım aracı olan altından daha yüksek kâr skalaları sunduğunu söyledi.