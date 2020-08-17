Koronavirüsten sonra talep patlaması! Fiyatlar yüzde 400 arttı! Altından daha yüksek kâr

Pandemi dönemiyle beraber yatırımlar konuttan arsaya kaydı. Şubat 2020 - Ağustos 2020 döneminde arsa arazi taleplerinde kaydedilen yüzde 28 oranındaki talep artışı arsa arazi fiyatlarının yüzde 400 artış göstermesine neden oldu.
Türkiye'de ev sahibi olma oranının yüzde 70 olduğu günümüzde bu durum artık sıradan hale geldi. Öte yandan kiranın yüzde 15'inin vergi olarak ödenmesi ve kiracı ile yaşanan sorunlar da göz önünde bulundurulduğunda vatandaşlar topraktan kazanç sağlamaya yöneldi.
Yatırımcıların çoğunun imarsız arazilere yöneldiğini açıklayan uzmanlar, Satın alınan imarsız arsalar en azından orta vadede imara açılan bölgede kendini en az 10 kat değerleyen bir servet olarak geri döndüğünü belirtti.
ALTINDAN DAHA YÜKSEK KÂRLI
Altının güvenli yatırım aracı tahtını elinden alan toprak yatırımının daha avantajlı olduğunu dile getiren uzmanlar Arsa yatırımları kısa, orta ve uzun vadede, 2020 yılının altı aylık reel getiri oranı en yüksek finansal yatırım aracı olan altından daha yüksek kâr skalaları sunduğunu söyledi.
Satın alınan imarsız arsalar en azından orta vadede imara açılan bölgede kendini en az 10 kat değerleyen bir servet olarak geri dönüyor. Bu nedenle Türkiye'de satılan arsa arazilerin yüzde 90'i tapuda muhtelif cins olarak belirtilen imarsız arsalardan oluşuyor
Yıllık ortalamalara göre Temmuz 2020 sonu itibariyle arsa fiyatlarında en çok artış gözlenen iller arasında Şanlıurfa, Mardin, Çanakkale ve Yozgat sıralanıyor.