NİCE BEDELLER ÖDEDİK AMA VAZGEÇMEDİK

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ise şehitlerin adının verildiği tünel girişinde konuştu: Bölge terörden dolayı 40 yıldır türlü sıkıntılar yaşadı. Şimdi ise yaraları sarma zamanı. Hendek terörü sırasında işgal girişimi ile karşı karşıya kalan kentimiz Başkanımızın liderliğinde yeniden ayağa kaldırıldı. 17 yılda Şırnak'a 17 milyar lira yatırım yapıldı. 23 yılda Şırnak-Cizre karayolu için nice bedeller ödedik ama hiçbir zaman vazgeçmedik. Şırnak İl Özel İdaresi tarafından Cudi Dağı Sefine bölgesine çıkış için iki yol yapım çalışması var. 8 ay önce Cudi'nin zirvesine Silopi ve Şırnak tarafından yol projesi başlattık. Yolun yarısındayken teröristler 4 işçimizi şehit etti. Zirveye bir iki ay içerisinde inşallah çıkacağız. Seneye Cudi'de bir festival yapacağız. Cudi'yi ışıklarla bir gerdanlık gibi aydınlatılacağız. (Sabah)