Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.08.2020 13:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.08.2020 13:47
    ABONE OL

    'nin Eylül ayı uçuş planı belli oldu!

    Koronavirüs arasının ardından 'da uçuşlarına yeniden başlayan 'nin Eylül ayı uçuş planı belli oldu. Bu kapsamda 19 Temmuz'da tekrar askıya alınan İran uçuşları da 1 Eylül itibariyle Tahran, Şiraz, Tebriz ve Meşhed seferleri olarak yeniden planlamaya dahil edildi.

    THY'nin Eylül ayı uçuş planı belli oldu!

    'da uçuşlarını kademeli olarak başlatan , Eylül ayında, İran'da Tahran, Tebriz, Şiraz ve Meşhed, Hopa, Kanada Vancouver, Madagaskar, Estonya'da Riga ve Tallin, Gürcistan'da Batum ve Tiflis, Vietnam'da Honai ve Ho Chi Minh City, 'da Dammam ve Riyad, Cezayir'de Konstantin ve Vahran, 'da Mezar-ı Şerif, Rusya'da Krasnador, Soçi ve Kazan, 'ta Süleymaniye, Hindistan'da Mumbai ve Delhi, Bahreyn, Ürdün'de Amman, Türkmenistan'da Aşkaabat, Litvanya'da Vilnius ve Moğolistan'da Ulanbatur, Yunanistan Selanik, Fas'ta Marakeş, Umman'da Maskat, 'da Abuja ve Lagos, 'da , Johannesburg ve Durban, , seferlerini planlamaya dahil etti.

    Eylül uçuş planı ile ilgili olarak (THY) resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için Esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi Eylül ayı sonuna kadar uygulanacak uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız" denildi.

    Haberler Ekonomi THY'nin Eylül ayı uçuş planı belli oldu!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri