Konut satışında son 10 yılın rekoru!

Düşük faiz ve uzun vadeli konut alımına gösterilen yoğun ilgi, vatandaşlarımızın çok büyük faiz yükü taşımak istemediklerinin en bariz örneğidir. Aylık bazda gerçekleşen konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre haziran ayında yüzde 209.7'lik bir artış kaydederek 190 bin adet olarak beklentilerimizin çok üzerinde gerçekleşti. 150 bin üzerindeki bu satış rakamının temmuz ayında da devam etmesini bekliyoruz. Düşük faizli konut kredisi başvurularının tam olarak sonuçlanmaması ve konut ihtiyacı olanların yeni taleplerde bulunacak olması, bu beklentimizin temelini oluşturuyor. Özel bankaların da mevcut faizlerde konut kredisi vermeye başlaması, satışları yeni rekora taşıyabilir. Birinci el konuta teşvikin devam etmesi için çabalıyoruz. Çünkü yeni konut satışı, ekonomideki çarkların dönmesi için yeni bir güç demektir. Ekonominin dinamosu olan inşaat sektöründeki hareketlenme, istihdamın artması; vergi gelirlerinin yükselmesi, deprem riskinin minimize edildiği güvenli konutlarda yaşamak demektir."

'DÜŞÜK FAİZİN DEVAM ETMESİ ÖNEMLİ'

Altan Elmas (Konutder Yönetim Kurulu Başkanı)

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın paylaştığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, temmuz ayında da konut satışlarındaki artış devam etti. Açıklamaya göre, temmuz ayında 141 bin 434 kredili konutun satıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu bizim için sürpriz olmadı. Çünkü haziran ayındaki gidişat temmuz ayını da bu ivmede tamamlayacağımızı gösteriyordu. Yani hazirandaki 'V' şeklindeki yükselişin temmuz ayında zirve yapacağını öngörüyorduk. Şüphesiz satışlardaki bu artışta; kredi oranlarının düşmesi, ödemelere bir yıl sonra başlama ve de sektör temsilcilerinin de kendi bünyelerinde başlattıkları kampanyaların önemli etkisi oldu.