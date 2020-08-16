İkinci el taşıt alım satımında güvenli ödeme sisteminin kullanılması da zorunlu hale getirildi. Aynı kişinin hem kendi adına hem de vekaleten yaptığı tüm satışlar dikkate alınacak. İnternetten verilen yetkisiz ilanlar kaldırılacak, her araç için tanıtım kartı çıkarılacak.