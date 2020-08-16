Son günlerde borsa, yüzbinlerce vatandaşın ilgi odağı olmaya başladı. Özellikle pandemi döneminde başlayan ilgi, hala devam ediyor. Borsa İstanbul yabancılardan çok yerli yatırımcıların katkısıyla yüksek noktalarda seyrediyor. Ancak borsada yatırım yapmak göründüğü kadar basit bir işlem değil. İyi düşünmeli, doğru karar vermelisiniz. Çünkü borsada paranızı şirketlerin hisselerine yatırıyorsunuz. Borsa yükselirken sizin tercih ettiğiniz hisse düşüyor olabilir, ya da tam tersi yaşanabilir. Bu yüzden borsanın genel gidişatı kadar şirketleri de takip etmek gerekiyor.
EN TEHLİKELİSİ PANİK
Uzmanlar, borsada kaybettiren birinci hareketin panik olduğunu belirtiyor ve iki S formülünü öneriyor. Yani 'Sakinlik' ve 'Sabır.' Hisse senedi piyasasının her zaman hareketli olacağını belirten uzmanlar, "Hiçbir yatırım aracı sürekli artmaz ya da sürekli azalmaz. O yüzden ani iniş ve çıkışlar olacaktır, bunlar panik olunacak anlar değil, kazanca çevrilecek zamanlardır. Düşüş sırasında birçok hisse için alım fırsatı doğar. Yükseliş sırasında da elinizdeki hisseler için kar satışı imkanı oluşur. Bu yüzden panik olmak yerine sakin olunmalı" diyor.
Sabır da borsada kazanca giden yolda önemli bir tavır olarak belirleniyor. Borsada kısa değil uzun dönemli düşünenler daha kazançlı çıkıyor. Günlük al-satla kazanmak kolay olmazken orta uzun vadeli düşünenler doğru hisseyi de seçmişlerse her zaman kazançlı çıkıyor.