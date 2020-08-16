



EN TEHLİKELİSİ PANİK

Uzmanlar, borsada kaybettiren birinci hareketin panik olduğunu belirtiyor ve iki S formülünü öneriyor. Yani 'Sakinlik' ve 'Sabır.' Hisse senedi piyasasının her zaman hareketli olacağını belirten uzmanlar, "Hiçbir yatırım aracı sürekli artmaz ya da sürekli azalmaz. O yüzden ani iniş ve çıkışlar olacaktır, bunlar panik olunacak anlar değil, kazanca çevrilecek zamanlardır. Düşüş sırasında birçok hisse için alım fırsatı doğar. Yükseliş sırasında da elinizdeki hisseler için kar satışı imkanı oluşur. Bu yüzden panik olmak yerine sakin olunmalı" diyor.