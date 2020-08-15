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    • Ekonomi
    • 15.08.2020 Gazete
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    2020'nin ilk 6 ayında büyüme yakaladı!

    , 2020'nin ilk 6 ayında, Kovid- 19 etkilerine rağmen finansal ve operasyonel sonuçlarında büyüme yakaladı. , konsolide bazda toplam gelirlerini, yüzde 14.5 artışla 13 milyar 582 milyon TL'ye çıkartarak en iyi ilk 6 ay gelirlerini elde etti.

    Pandemide en iyi yarıyıl
    Turkcell, 2020'nin ilk 6 ayında, Kovid- 19 etkilerine rağmen finansal ve operasyonel sonuçlarında büyüme yakaladı. , konsolide bazda toplam gelirlerini, yüzde 14.5 artışla 13 milyar 582 milyon TL'ye çıkartarak en iyi ilk 6 ay gelirlerini elde etti. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yılın ikinci çeyreğinde 144 bin faturalı net müşteri kazandıklarını söyledi. Erkan, "Bu süreçte sosyal mesafe kuralına her yerde uyduk ama müşterilerimizle aramıza mesafe koymadık. Yılın ilk yarısında toplam 822 bin faturalı net müşteri daha 'i tercih etti. Aynı dönemde toplam abone sayımız ise 795 bin kişi arttı" dedi.
    Haberler Ekonomi Turkcell 2020'nin ilk 6 ayında büyüme yakaladı!
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