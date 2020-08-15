Meslek lisesi öğrencileri için geliştirilen yeni sisteme göre, üretim yapan öğrenci, aylık 1000 TL civarında gelir elde edebilecek. Peki hangi öğrenciler maaş alacak? İşte şartları ve tüm detayları... Meslek lisesinde üretim yapan öğrencilerin gelirleri, aylık 1000 TL ye kadar ulaşabilecek. Böylelikle öğrenciler hem üretim yapacaklar ve eğitimlerini pekiştirecekler, hem de bu eğitimlerinin sonucu olarak ortaya çıkan ürünlerden aylık 1000 TL gelir elde edebilecekler. Uygulamanın önünün açılmasıyla beraber, birçok dar gelirli meslek lisesi öğrencisi için de umut ışığı olacak ve eğitimlerine yardımcı olacak bir bütçeye erişmiş olacaklar.
YARIYIL TATİLİNDE İŞ
Öğrenci hafta içi günlerde en fazla 3 saat, cumartesi günü ise en fazla 8 saat, yarıyıl ve yaz tatillerinde ise pazar günleri hariç günde en fazla 8 saat çalışabilecek. Buna göre yarıyıl ve yaz tatillerinde çalışmadan bir öğrenci eğitim görürken ayda bin TL maaş alabilecek. Sadece yaz tatillerinde ve yarıyıl tatilinde çalışan bir öğrenci ise toplam 6 bin 688 TL ücret alabilecek. Öğrencilere ürettiğini satma imkânı verilen özel meslek liseleri ise biyomedikal, elektrikelektronik, endüstriyel otomasyon, gıda, hayvan yetiştiriciliği, kimya, makine, matbaa, metal, mobilya, motorlu araçlar, tarım, tekstil, tesisat ve yenilenebilir enerji, bilişim, gemi yapımı, inşaat, kuyumculuk, metalürji, plastik, raylı sistemler, seramik cam, tarım ve uçak bakım alanları olarak belirlendi.
Aylık 1000 TL' ye kadar uzanıyor
Meslek lisesinde üretim yapan öğrencilerin gelirleri, aylık 1000 TL ye kadar ulaşabilecek. Böylelikle öğrenciler hem üretim yapacaklar ve eğitimlerini pekiştirecekler, hem de bu eğitimlerinin sonucu olarak ortaya çıkan ürünlerden aylık 1000 TL gelir elde edebilecekler. Uygulamanın önünün açılmasıyla beraber, birçok dar gelirli meslek lisesi öğrencisi için de umut ışığı olacak ve eğitimlerine yardımcı olacak bir bütçeye erişmiş olacaklar.
Özel meslek liselerinde yürürlükte olan bu sisteme yönelik; Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şanlıoğlu, şunları söyledi:
"Sektörlerden gelen taleplerle, kamunun ihtiyaçlarını harmanlayarak ihtiyaç olan alan ve dalları belirledik. Buralarda üretilen malların satışından elde edilecek gelir eğitim, öğretim ve yönetim hizmetlerinde kullanılacak"
Bu yeni modelle birlikte, meslek lisesi öğrencileri ürettiklerinden para kazanacak, 1000 TL aylık gelir elde edebilecekler.
Ürettiğini satabilecek meslek grupları hangileri?
Biyomedikal, elektrik elektronik, endüstriyel otomasyon, gıda, hayvan yetiştiriciliği, kimya, makine, matbaa, metal, mobilya, motorlu araçlar, tarım, tekstil, tesisat ve yenilenebilir enerji, bilişim, gemi yapımı, inşaat, kuyumculuk, metalürji, plastik, raylı sistemler, seramik cam, tarım ve uçak bakım alanları olarak ifade ediliyor.