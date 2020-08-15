Aylık 1000 TL' ye kadar uzanıyor

Meslek lisesinde üretim yapan öğrencilerin gelirleri, aylık 1000 TL ye kadar ulaşabilecek. Böylelikle öğrenciler hem üretim yapacaklar ve eğitimlerini pekiştirecekler, hem de bu eğitimlerinin sonucu olarak ortaya çıkan ürünlerden aylık 1000 TL gelir elde edebilecekler. Uygulamanın önünün açılmasıyla beraber, birçok dar gelirli meslek lisesi öğrencisi için de umut ışığı olacak ve eğitimlerine yardımcı olacak bir bütçeye erişmiş olacaklar.

Özel meslek liselerinde yürürlükte olan bu sisteme yönelik; Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şanlıoğlu, şunları söyledi:

"Sektörlerden gelen taleplerle, kamunun ihtiyaçlarını harmanlayarak ihtiyaç olan alan ve dalları belirledik. Buralarda üretilen malların satışından elde edilecek gelir eğitim, öğretim ve yönetim hizmetlerinde kullanılacak"

Bu yeni modelle birlikte, meslek lisesi öğrencileri ürettiklerinden para kazanacak, 1000 TL aylık gelir elde edebilecekler.