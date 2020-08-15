2020 Ağustos ayı 1000 TL yardım parası ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bu bağlamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal yardım ödemeleri hakkında yaptığı açıklamada, "Peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi.