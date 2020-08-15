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    • 23.08.2020 12:40
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    ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere pandemi sebebiyle bin lira ödemesi yapıyor. Başvuruları devam eden sosyal yardım ödemesine başvuru yapan vatandaşlar, aynı zamanda sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. 1000 TL yardım başvurusu sonucu sorgulama ve başvurusunun nasıl yapılacağı araştırılıyor.

    Ağustos ayı bin lira yardım parası şartsız koşulsuz e-devlet başvuru ekranı!

    2020 Ağustos ayı 1000 TL yardım parası ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bu bağlamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal yardım ödemeleri hakkında yaptığı açıklamada, "Peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi.

    SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUCU AÇIKLANDI MI?

    Pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Sosyal yardımdan faydalanmak isteyenlerin başvuruları şu anda değerlendiriliyor. Bakan Selçuk, 3. fazda şu ana kadar 620 bin kişiye ödemelerin yapıldığını açıkladı. Ayrıca Bakan Selçuk, "Peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi.

    https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu

    1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

    E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

    TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

    0- Pazartesi

    2-Salı

    4-Çarşamba

    6-Perşembe

    8- Cuma

    günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

    Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

    BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA YAPTI

    #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyamızda toplanan 2 Milyar TL'yi aşkın bağıştan yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.000'er TL ulaştırdık.

    Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 3️⃣0️⃣ Milyar TL'ye yaklaştık. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/Xj16UfVuTG

    — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) August 1, 2020

    Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağladığımız destek ve yardımlarda 30 milyar liraya yaklaştık." ifadelerine yer verdi.
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